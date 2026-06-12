Китай: Чужди разузнавания събират данни с морски костенурки и риби

Китайското Министерство на държавната сигурност заяви, че чуждестранни разузнавателни служби използват морски животни, оборудвани със сензори, за събиране на чувствителна информация в китайски териториални води, предаде Франс прес.

В публикация в социалните мрежи Mинистерството предупреди за използването на "нови видове шпионско оборудване" за извличане на морски данни с потенциално военно значение. Според съобщението в някои китайски води са били засечени сравнително големи морски животни, включително костенурки и риби, снабдени със сензори за наблюдение.

"Тези животни се движат в определени райони с цел да събират чувствителни данни за морската среда като температура на водата, соленост и океански течения. След това да предават информацията в чужбина чрез сателит", посочва Министерството.

Китайските власти твърдят още, че чуждестранни организации използват специализирани шамандури със сензори, както и оборудване на борда на търговски кораби, способно да следи в реално време дейността в пристанищата.

Според Пекин събраните данни могат да бъдат използвани за изготвяне на подробни подводни карти, които да помогнат за идентифициране на потенциални уязвимости в крайбрежната отбрана на Китай.

Министерството призова за по-строг контрол върху вносното оборудване и насърчи рибарите и морските работници да сигнализират за подозрителни шамандури или устройства, открити във водите.

Напрежението между Китай и западните държави по въпросите на шпионажа и националната сигурност продължава от години, като Пекин и редица западни правителства си отправят взаимни обвинения в разузнавателна дейност.

През юни 2026 г. разузнавателният алианс "Пет очи", в който участват службите на Австралия, Нова Зеландия, Канада, Великобритания и САЩ, предупреди, че китайски агенти се представят за онлайн специалисти по подбор на кадри, за да получават секретна информация от потенциални източници.

(БТА)