Най-стилните звезди на партито на Vanity Fair след Оскарите

Нощта на Оскарите може и да приключи, но модният парад продължава.

След като отдаде почит на покойния си приятел Роб Райнър по време на наградите в „Долби Тиатър“, Мег Райън привлече вниманието на червения килим на партито на Vanity Fair след края на церемонията.

За специалното събитие Райън облече сатенена зелена рокля, комбинирана с черни токчета на платформа и носеше емблематичните си руси кичури на вълни, достигащи до рамото.

Към Мег се присъединиха още много звезди, включително Хейли Бийбър, която пристигна без съпруга си Джъстин. Моделът облече зашеметяваща леопардова рокля от Giorgio Armani, която комбинира с деликатно колие, а косата ѝ бе пусната свободно и разделена на път.

Рита Ора открадна вниманието на фотографи и присъстващи не с роклята или обувките си, а с огромната си черна шапка. Певицата облече флорална рокля от Tamara Ralph с прозрачен, черен топ в стил корсет, бродиран със сини, зелени и бели цветя. Долната част на тоалета продължаваше бродерията, развивайки се в гигантска панделка на гърба и бродиран черен шлейф.

Източник: Tialoto.bg