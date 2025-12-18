Защо Хърватия купи 44 нови танка Leopard 2A8?

Хърватия възнамерява да използва танковете „Leopard“, за да изтегли от употреба остарелите си танкове T-84 от югославската епоха, които вероятно ще бъдат дарени на Украйна, докато продължава подмяната. Този месец хърватското министерство на отбраната обяви, че е направило поръчка за 44 основни бойни танка (MBT) „Leopard 2A8“ с немско производство, в сделка на стойност близо 1,5 милиарда евро (1,8 милиарда долара). Сделката беше сключена по време на неотдавнашното посещение на хърватския министър-председател Андрей Пленкович и заместник-министър-председателя/министъра на отбраната Иван Анушич, след среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин миналата седмица, пише за TNI журналистът Петър Сучиу.

Това е една от най-значимите придобивания в областта на отбраната за балканската страна, член на НАТО и бивша югославска република. Тя е част от продължаващите усилия на Хърватия да модернизира въоръжените си сили и да се откаже от оборудването и превозните средства от югославската епоха.

Загреб ще получи също 18 гаубици CAESAR, 420 камиона Tatra и системи за противодействие на дронове.

„Хърватия постепенно се отказва от източната военна технология и преминава към западната, а партньорството с Германия е един от начините, по които непрекъснато укрепваме сътрудничеството в областта на отбраната“, заяви Пленкович пред репортери.

Покупката беше улеснена от нисколихвен заем от Европейския съюз, предоставен на държавите-членки в рамките на програмата „Сигурност за Европа“ (SAFE) на блока. Берлин също така предостави на Загреб около 144,8 милиона евро (169,2 милиона долара) за 30 бронирани бойни машини M-84A4 Snajper и 30 бойни машини за пехотата (IFV) M-80, които Хърватия се съгласи да прехвърли на Германия в края на миналата година. Това оборудване, което впоследствие беше дарено на Украйна, помогна за намаляване на разходите за закупуване на Leopard 2A8 от Хърватия.

„Оборудваме хърватската армия с най-модерните танкове Leopard 2A8 и по този начин продължаваме процеса на модернизация на въоръжените сили“, добави Анушич.

Доставките на танковете, произведени в Германия, трябва да започнат през 2028 г. и да приключат до края на 2030 г. Освен близо четири дузини основни бойни танкове, сделката включва симулатори, резервни части, пълна логистична поддръжка и обучение.

Загреб обяви по-рано, че е увеличил бюджета си за отбрана с 22,2% през 2024 г. и ще отбележи допълнително увеличение от 18,2% през 2025 г. Балканската страна е на път да надхвърли целта на НАТО от 2% от брутния си вътрешен продукт (БВП) до 2027 г. Тя ще достигне 2,5% до 2027 г. и 3% през 2030 г.

M-84 излиза, Leopard 2A8 влиза

Хърватия наследи 72 танка M-84 след разпадането на Югославия. Повечето бяха впоследствие модернизирани до стандарта M-84A4 Snajper (Снайпер). Към миналата година 30 от тях останаха в експлоатация и оттогава са изпратени в Германия. Все още не е ясно кога тези превозни средства ще пристигнат в Украйна.

M-84 е югославската версия на танк T-72 от трето поколение, произведен по време на съветската ера. МБТ има няколко нови подобрения, включително модернизирана система за управление на огъня и по-ефективна композитна броня. Той също така включва три отделения с двигател, разположен в центъра на корпуса.

Танкът за първи път влиза в експлоатация в югославската армия през 1984 г. и се използва широко по време на размирните югославски войни през 90-те и началото на 2000-те години. M-84 се използва или се е използвал от някои от бившите югославски републики и остава в арсеналите на Хърватия, Сърбия и Словения. Освен това той е приет от кувейтската армия, а няколко броя са били заловени и използвани от иракската армия по време на войната в Залива.

Leopard 2A8 е най-новата версия на немския основен боен танк, който за първи път влиза в експлоатация през октомври 1979 г. Произведен от Krauss-Maffei Wegmann и базиран на Leopard 2A7+, новият модел е оборудван с няколко значителни подобрения, включително активната система за защита „Trophy“ и по-добра система за общо (360-градусово) наблюдение. Модернизираният вариант разполага с пасивна многослойна композитна модулна броня от последно поколение, състояща се от стомана, волфрам, композитен пълнител и керамика.

Моделът 28A е оборудван с купол за трима души, в който се намира основното 120-милиметрово гладкоцевна оръдие L55, произведено от Rheinmetall AG. Това е модернизирана версия на оръдието L44, използвано в по-ранните модели Leopard 2. L55 е с около 1,3 метра (4,2 фута) по-дълго, което увеличава скоростта на изстрела и подобрява точността, обхвата и проникването. Модернизираното оръдие може да стреля с различни видове боеприпаси, включително APFSDS (бронебойни, стабилизирани с перки, отделими саботи), HEAT (високоексплозивни противотанкови) и многофункционални боеприпаси.

Цялостното оформление на модернизираните танкове е подобно на други модели. Задвижва се от модернизиран двигател с мощност 1600 к.с., което позволява на Leopard 2A8 да развива скорост над 70 км/ч (44 мили/ч).