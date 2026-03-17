Как САЩ и Израел решиха проблема с наследяването на Иран

Целенасоченото убийство на иранския върховен лидер Али Хаменей от Израел и Съединените щати – и последвалите удари срещу събрание на Експертното събрание на Ислямската република – превърнаха дългогодишните обсъждания за това кой да наследи Хаменей в непрозрачен извънреден процес. Решението на събранието да избере сина на Хаменей, Моджтаба, беше взето както по необходимост, така и по заслуги. То отразяваше опит за запазване на известна степен на приемственост на върха на режима, след като американско-израелските операции убиха голяма част от военното и духовното ръководство на режима.

Но нито неотложността на момента, нито желанието за приемственост обясняват напълно възхода на Моджтаба. Най-значимият фактор за неговия избор беше президентът на САЩ Доналд Тръмп . Изразеното желание на президента да помогне за избора на следващия върховен лидер на Иран, заедно със заплахите за убийство от страна на Израел, направиха Моджтаба единствената жизнеспособна опция за оцеляване на режима. С подкопания си суверенитет и униженото си ръководство, Иран избра да издигне фигура, представляваща съпротива срещу чуждестранен натиск - дори когато този избор противоречи на идеологическите принципи и конституционните норми на режима.

Ако не се беше случило по време на война, издигането на Моджтаба нямаше да задоволи обикновените иранци, които го виждат като продължение на бруталния си баща. Нито пък би успокоило опасенията на умерените елити, които също искат по-малко екстремна фигура. Но изправени пред бомбардировките от САЩ и Израел, много иранци може неохотно да приемат Моджтаба като символ на национално неподчинение и издръжливост на режима, предпочитайки несъвършения ред пред хаоса, сигурността пред несигурността и всичко пред войната и чуждестранното господство. Междувременно, твърдолинейните елити, триумфиращи в опита си да повлияят на събранието, ще приветстват неговия акцент върху сигурността и идеологическата чистота, както и решимостта му да укрепи властта на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Те очакват и се надяват, че той ще засили вътрешните репресии и ще потуши несъгласието, ще поддържа агресивна позиция спрямо Израел и Съединените щати и ще даде приоритет на оцеляването на режима пред икономическите или социалните реформи. В идеологическите режими, наследяването на лидерските позиции често е критичен момент за оцеляване или колапс. В Ислямската република процесът отдавна е усложнен както от външен натиск, така и от вътрешно напрежение. Вътре в страната той се случва на фона на ожесточена конкуренция за влияние между хардлайнерите в Корпуса на гвардейците на ислямската революция, милицията Басидж и ултрапринципалните духовници, от една страна, и съюз от реформисти, ветерани от протестите и прагматични умерени, от друга, пише Foreign Affairs.

Въпросът за наследяването е свързан с дебати относно ролята на ислямската доктрина за авторитета на юриста, или велаят-е факих , и икономически натиск, произтичащ от санкции и война. Пристигането на Моджтаба допълнително усложни нещата, поляризирайки поддръжниците на Ислямската република, разделени по отношение на връзката между велаят-е факих и наследственото управление. Преди войната Моджтаба беше нископрофилна, но влиятелна фигура, действаща в сянката на офиса на баща си. Той поддържаше тясна координация със сигурността и военните институции, особено с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, но според повечето сведения не притежаваше религиозните квалификации, изисквани от потенциален наследник. Велаят-е факих изисква върховният лидер да притежава дълбоки научни религиозни качества, а Моджтаба - духовник от средно ниво - не отговаря на тези високи стандарти. За разлика от други кандидати за върховен лидер, които демонстрираха религиозния си авторитет чрез публикувани трудове по ислямска юриспруденция, той не е публикувал научен труд. Нито един духовник с най-висша власт, или марджа-ал-таклид , не потвърди, че притежава необходимото независимо юридическо разсъждение. Въпреки това, дълбоките му връзки с държавните институции и символичното му значение като наследник на наследството на баща му бяха достатъчни, за да позиционират Моджтаба като водещ кандидат за наследник.

В един момент самият Хаменей- старши изглеждаше против издигането на Моджтаба.

През 2017 г. той дори осъди наследственото управление като емблематично за монархическо възстановяване, приравнявайки прехвърлянето на власт от баща на син с прехвърлянето на меден съд за измиване, използван в банята, от един шах на друг. Той го смяташе за противоречащо на революционната рационалност и ислямските принципи. И многократно забраняваше на синовете си да навлизат в икономическата сфера, предупреждавайки, че ако се възползват от близостта си до властта, за да се занимават с подобно търсене на рента, ще бъдат принудени напълно да прекъснат връзките си с него.

Но убийството на Хаменей изпълни това, което много анализатори подозираха като дългогодишно желание на върховния лидер за мъченичество, вкоренено в шиитските идеали за жертвена съпротива, и по този начин издигна статута на сина му. Критиките на Вашингтон също се увеличиха. С нарастването на спекулациите за Моджтаба, Тръмп изрази недоволството си от перспективата по-младият Хаменей да поеме властта. „Синът на Хаменей е лека фигура“, каза той пред Fox News, наричайки го „неприемлив“ и го противопоставяйки на венецуелския президент Делси Родригес, който беше готов да се съобрази с исканията на Вашингтон след залавянето на бившия президент Николас Мадуро.

Междувременно Израел открито заяви намерението си да убие всеки новоизбран върховен лидер, както и всички настоящи, минали и бъдещи ирански политически и военни елити. На 4 март израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че „всеки лидер, назначен от иранския терористичен режим... ще бъде недвусмислена цел за елиминиране, независимо от името му или къде се крие“. Дни по-късно Израелските отбранителни сили предупредиха, че членове на Асамблеята на експертите, участващи в процеса на подбор, също ще бъдат мишена.

Коментарите имаха обратен ефект. За иранския режим забележките на Тръмп и Израел бяха национално унижение. Вместо да се предаде, той отговори с неподчинение, отхвърляйки дългогодишната опозиция на бившия върховен лидер срещу наследственото управление, като незабавно избра Моджтаба.

Назначаването на Моджтаба не беше строго реакция на предполагаемите унижения от страна на Израел и Съединените щати. Конкуренцията за наследяване тлееше от години. Реформаторите и умерените, водени от бившите ирански президенти Мохамед Хатами и Хасан Рухани, отдавна настояват за структурни реформи във вътрешната и външната политика. Те разглеждаха Моджтаба като въплъщение на продължаващите твърдолинейни политики у дома и в чужбина, неспособен да изгради национален консенсус и нежелаещ да агитира за смислена промяна.

Но Моджтаба имаше подкрепата на принципалисти, водени от влиятелния хардлайнер Саид Джалили, командири на ИГР, лидери на Басидж и висши служители по сигурността (макар и не непременно техни редови служители). И в хаотичния период след убийството на Хаменей, тези хардлайнери, особено ИГР, имаха несравним достъп до Асамблеята на експертите, много от чиито членове разчитат на Корпуса на гвардейците на ислямската революция за лична защита и сигурност. Техните опоненти се опитаха да отменят това влияние; в дните след смъртта на Хаменей, Реформаторският фронт, коалиция от реформистки партии и групи, издаде изявления, изискващи избора на върховен лидер с широка популярност, а Партията за национално развитие на ислямски Иран твърди, че „като избере всеобхватна, всеобхватна фигура, която е наясно с глобалните отношения и е ангажирана с националните интереси и общественото благо, Асамблеята на експертите може да проправи пътя за национално единство и солидарност за преодоляване на настоящата криза“. Но без сравними лични взаимоотношения с влиятелните членове на асамблеята – и следователно директен достъп до механизмите на властта – те нямаха начин по-директно да изразят своите възгледи и да лобират пред членовете на асамблеята.

Ако процесът на наследяване се беше състоял при нормални обстоятелства,

изборът на Моджтаба вероятно щеше да предизвика широко разпространени протести. Иранското гражданско общество, реформаторите, водени от Хатами, и умерените, водени от Рухани, щяха да възразят, че Моджтаба представлява завръщане към монархията. Те щяха да се съпротивляват, вместо да обрекат Иран на продължаваща ирационална, репресивна и саморазрушителна политика. Въпреки че протестите вероятно не биха повлияли на доминираното от лоялистите Събрание на експертите или биха блокирали възхода на Моджтаба, те щяха да създадат огромни проблеми за режима. Ако резултатите от президентските избори през 2024 г. са някакъв показател, режимът щеше да се изправи пред голяма криза, ако инсталира лидер, който представлява политика, на която се противопоставят поне 75% от обществото.

Стачките и последвалата война обаче държаха умерените елити под контрол и затвориха всякакво пространство за обществено несъгласие. Привържениците на хардлайнерията успяха да продължат безпрепятствено, превръщайки процеса на наследяване, предназначен да избере кандидат с най-висока юридическа квалификация, в отчаян (и вероятно успешен) опит за мобилизиране на подкрепа за обсадения режим. Основният политически приоритет е запазването на териториалната цялост и националното съществуване на Иран; всички други въпроси са второстепенни.

Моджтаба, който излезе ранен от израелските удари, вероятно ще последва стъпките на баща си като лидер. С допълнителен мандат по време на войната, той може да се съсредоточи върху вътрешната сигурност, като допълнително овласти Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), затегне контрола на режима върху медиите и интернет и удвои усилията за потискане на несъгласието и задуши усилията за реформи. И ще продължи агресивната външна политика на Техеран. В това, което привидно беше първото му изявление като върховен лидер, Моджтаба заплаши да продължи да атакува американски бази в Близкия изток, обеща да държи Ормузкия проток затворен и призова пълномощниците на Иран да се присъединят към военните усилия.

Тръмп или израелски чиновници може в крайна сметка да изпълнят заплахите си и да се опитат да убият Моджтаба. Но точно както убийството на баща му не предизвика въстание срещу режима, нито пък предизвика неговия крах, така и напускането на Моджтаба няма да допринесе особено за постигането на военните цели на САЩ или Израел. Ако не друго, то вероятно ще засили религиозната подкрепа на режима, ще накара военните лидери на страната да удвоят военните действия и ще отекне в шиитските общности в целия мюсюлмански свят. Шиитите биха го възприели като пореден пример за преследването им от чуждестранни сили – разказ, който датира от династията Омаяди от шести век.

Дори ако Съединените щати и Израел следват максималистична стратегия на обезглавяване, надявайки се, че режимът в крайна сметка ще изчерпи своите заместници, детайлното планиране на наследяването и децентрализираната структура на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГР) осигуряват достатъчно резерви, за да предотвратят колапса на иранската държава. Сценарий, при който КГР реши да се откаже изцяло от велаят-е факих и поеме пълен контрол над правителството, превръщайки страната във военна диктатура, която отхвърля клерикалната фасада, но запазва авторитарна власт, е правдоподобен.

Както и да се развиват вътрешните и външните борби за власт, никой от водещите им участници не е способен да разреши проблемите на Иран. Нито ръководството на Моджтаба, нито насилствените опити на САЩ и Израел за смяна на режима ще подобрят живота на обикновените иранци. Само самите иранци могат да поведат прехода към светска република, ангажирана със свободата, правата на човека и справедливостта. Междувременно те ще продължат да страдат - под репресивен режим от една страна и бомбардировки от друга.