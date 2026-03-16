BGONAIR Live Новини Днес | 1

Широките панталони – топ тенденция за прехода към пролетта

Съчетайте с палто, яке или сако, добавете боти с ток и ще имате перфектната визия

16.03.2026 | 23:02 ч.
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Преходът от зима към пролет невинаги е лесен. Сутрините са хладни, следобедите – изненадващо топли, а гардеробът трябва да бъде гъвкав, практичен и стилен едновременно.

Именно затова широките панталони се утвърждават като най-актуалната и универсална тенденция за сезона. Те предлагат комфорт, лекота и модерна елегантност, която пасва еднакво добре както на ежедневните визии, така и при по-официални поводи.

Широките панталони са онзи тип дреха, която подчертава красотата на всяка фигура.

Свободната кройка балансира пропорциите, издължава силуета и създава усещане за движение. В преходния сезон те са особено подходящи, защото позволяват наслояване и лесно адаптиране към променливото време. Независимо дали са с висока талия, до глезена или са по-дълги, широките панталони са основа, около която може да се изгради капсулен преходен гардероб.

Една от най-успешните формули за визия за преходния сезон е с широки панталони в комбинация с лека риза, тънък пуловер или фино плетено поло. Така завършен тоалетът създава хармоничен баланс между обем и елегантност. В дните, когато времето е по-хладно, добавянето на късо яке или пролетно палто придава завършеност и подчертава талията.

Това е визия, която изглежда непринудена, но изключително стилна – типичен пример за елегантност в ежедневието.

