Аятолах Али Хаменей не е искал синът му да става лидер на Иран, бил несериозен

Аятолах Али Хаменей не е искал синът му да става лидер на Иран, според оценки на американското и израелското разузнаване, споделени с The Times.

56-годишният Моджтаба Хаменей беше издигнат на поста на 9 март след смъртта на баща си, но все още не е виждан или чуван публично. Първото му официално обръщение беше под формата на изявление, прочетено по държавната телевизия миналата седмица.

Появиха се различни съобщения, които обясняват отсъствието му, включително, че може да е получил наранявания по лицето и краката си при въздушния удар, който уби баща му в първия ден на войната.

Израелското разузнаване смята, че погребението на по-възрастния Хаменей, което е трябвало да се проведе скоро след смъртта му според шиитския религиозен обичай, е било отложено, за да се избегне необходимостта от публична поява на сина.

Обсъждайки съдбата на Моджтаба Хаменей през уикенда, президентът Тръмп каза:

"Не знам дали е жив. Досега никой не е успял да го покаже. Чувам, че не е жив, но ако е, трябва да направи нещо много умно за страната си, а именно да се предаде."

Оценката на Израел е, че Али Хаменей, който беше убит на 28 февруари, е бил по-малко склонен, отколкото се предполагаше преди, Моджтаба да поеме юздите и да ръководи Иран след смъртта си.

Доклад на американското разузнаване, споделен с CBS News в неделя и за който се съобщава, че е бил разпространен до Тръмп и неговия близък кръг, казва, че Хаменей е имал опасения относно способностите на сина си. В него се казва, че той е бил "възприеман като не много умен и е бил смятан за неквалифициран да бъде лидер".

Оценката, ако е вярна, потвърждава съобщения, за които се твърди, че са от режима, че Моджтаба не е отговарял на изричните изисквания за избор на върховен лидер, определени от баща му, като например необходимостта да е заемал изборна длъжност.

Amwaj, уебсайт, специализиран в иракски и ирански анализи, заяви, че е имало противопоставяне на назначението във висшите нива на нецърковното ръководство. Назначението е било прокарано от Хосейн Таеб, приятел на Моджтаба и бивш началник на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).

Докладите от Вашингтон и щаба на Израелските отбранителни сили в Тел Авив са пропити с психологическа война, насочена към подкопаване на доверието в режима. В оценките на разузнаването, които Тръмп е готов да чуе, е имало и елемент на пожелателно мислене.

Винаги обаче е имало принципно възражение срещу наследяването на Хамейни - а именно, че наследственото управление имитира монархията, която Ислямската република е трябвало да замени и която преди това е била публично отхвърлена.

Твърди се, че е имало кандидати с по-добра религиозна квалификация пред Асамблеята на експертите, която избира върховния лидер на Иран. Според източниците, КСИР е прокарала кандидатурата на Моджтаба, като е започнала кампания срещу останалите.

След смъртта на Хаменей, могъщата КСИР е оказала натиск върху 88-членната асамблея бързо да предаде контрола над Иран на сина му, който има тесни връзки със силите за сигурност. Никой от съвета не се е срещал с Моджтаба, откакто при удара е убит баща му.

Разузнаването съобщи, че КСИР е започнал кампания, насочена към трети кандидат, аятолах Алиреза Арафи, който може да е бил посочен в завещанието на Хаменей.

Арафи е бил видян по улиците на Техеран по време на шествията за Деня на Ал-Кудс през уикенда. Той е председател на Кум, вторият най-свещен град на Иран, и е смятан за ветеран на религиозната институция, която изборът на Моджтаба е отменил. Твърди се, че той казал на ръководителя на съдебната система Голам-Хосеин Мохсени-Еджей, че не е подходящият момент да се прехвърли ръководството на по-младия Хаменей, предвид липсата му на опит.

В доклада се твърди, че Али Лариджани, ръководителят на Съвета за национална сигурност и най-влиятелният нецърковен орган в Иран, е предложил един от братята си за върховен лидер. Садек Лариджани е бивш главен съдия, както и висш духовник, което му дава установените квалификации, определени от режима.

Но изглежда, че членовете на Лариджани са били пренебрегнати и Али Лариджани е публикувал собствено изявление, в което се е съгласил с избирането на Моджтаба.

"Тяхното лидерство го няма", каза Тръмп пред Fox News. "Второто им лидерство го няма. Сега третият им лидер. Корабът е в беда, а това не е някой, когото бащата дори е искал."

В доклада на разузнаването се добавя, че тъй като Моджтаба не се е появявал публично, не е имало "функциониращо ръководство" или "подходящ механизъм за вземане на решения" извън Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГР), който сега е най-силната сила в Иран.

В анализа се казва, че е имало "хаос в управлението", оставяйки Иран на практика "без лидер". Това, според оценката, се демонстрира от обещанието, дадено от иранския президент Пезешкиан да не атакува съседните държави от Персийския залив - гаранция, която не е траяла и час.

Според доклада, контролът на КГР е "противоположно" на това, което Хаменей искаше за страната си, разглеждайки укрепването на единия клон на многопластовите институции над другите като подкопаване на механизмите, съществуващи за поддържане на режима.

Кампанията на КГР за издигане на Моджтаба е превърнала Иран обратно в йерархично кралство, се казва в доклада - значително отслабен експертен съвет, съдебна система и религиозен съвет в резултат на разцепление от теократичната диктатура, основана през 1979 г. по време на Ислямската революция. Съществува и въпросът кой ще контролира фондовете и благотворителните организации на стойност 200 милиарда долара, които преди това бяха под контрола на Хаменей-старши.

Израелското разузнаване предполага, че Моджтаба е бил ударен при удара, при който бяха убити десетки висши ирански лидери, но че той "вероятно не е мъртъв". Това, което е известно в момента, е, че е изолиран и откъснат от комуникации.

"Много малко хора знаят истинския му статус", каза един източник пред The ​​Times. "Има много различни версии и никой не знае коя версия е правилната."

Ако Моджтаба се измъкне от укритието си, анализът сред разузнавателните общности е, че той ще се обгради със собствена охрана, основана на лична лоялност. Ветераните бюрократи от традиционните църковни институции ще бъдат заменени от помощници в разузнаването, които го подкрепят, докато по-млади командири без връзки със старата революция ще бъдат издигнати, за да се справят с местната вътрешна съпротива.

Документът също така посочва Хосеин Таеб като ключов съюзник на Моджтаба. Той беше отстранен от поста си в Корпуса на гвардейците на ислямската революция след серия от нашумели провали в сигурността, включително осуетяването на ирански терористичен заговор за нападение срещу израелци в Турция през 2022 г.

В документа се казва, че Съветът на пазителите на страната и Асамблеята на експертите, отговарящи за шиитската религиозна властова структура, са "ядосани" от забавянето на погребението на Хаменей. Повече от две седмици той не е бил погребан.

Продължаващите спекулации за съдбата на Моджтаба не са необичайни за децата на влиятелни личности в ислямските страни. По-рано тази година наследникът на либийския лидер полковник Муамар Кадафи беше убит в дома си, след като се закле да се кандидатира за президент.

Синовете на иракския Саддам Хюсеин, Кусай и Удай, бяха смятани за кандидати, които да наследят баща си. Удай, известен с изключителната си жестокост, е оставен с контузен крак след опит за покушение.

Той и брат му бяха убити по време на престрелка в Мосул през 2003 г.