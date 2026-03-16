Войната с Иран раздели Европа и разби Атлантическия алианс

Войната срещу Иран, разпалена от САЩ и Израел преди две седмици, довежда до кипене сблъсъка на цивилизациите, който тлееше от Ислямската революция през 1979 г.

Въпреки усилията на мюсюлманските духовници да подбудят целия мюсюлмански свят срещу Запада, този конфликт досега е бил до голяма степен овладян. Спорадичните удари с дронове и ракети на Иран срещу държавите от Персийския залив, Саудитска Арабия и Йордания не успяха да провокират тези държави да се дистанцират от САЩ, докато „арабската улица“ остана спокойна, пише The Telegraph.

Сред най-важните косвени последици от войната обаче е задълбочаващата се пропаст между Европа и САЩ. Атлантическият алианс, на който се опира глобалната Pax Americana от 1945 г. насам, се оказа издълбана черупка. Нито европейците, нито американците виждат някаква задължение да подкрепят другата страна или да отчитат интересите ѝ.

Масовото избиване от режима на 20 000 до 40 000 ирански протестиращи в рамките на няколко дни през януари е едно от най-тежките престъпления срещу човечеството на нашето време. Само това зверство би оправдало атаката срещу Иран на основание „отговорността да се защити“. Въпреки това то е изиграло само второстепенна роля в обосновката, предложена от Доналд Тръмп и неговата администрация.

Няма и никаква последователност по отношение на целта на войната. Дали е смяна на режима? Тръмп си играеше с тази идея, но Бенямин Нетаняху я отхвърли тази седмица. По-скоро Израел е решен да елиминира военните способности на иранската теокрация и нейното ливанско терористично разклонение, „Хизбула”.

Първоначално Тръмп изглеждаше да мисли, че изборът на нов върховен лидер, приемлив за него, ще бъде достатъчен, за да сложи край на войната. Но тази надежда бързо се разби.

В други моменти той намеква, че ако иранците не приемат безусловна капитулация, страната може да бъде толкова тежко засегната, че „никога повече няма да може да бъде възстановена“. Като се има предвид, че Япония беше бързо възстановена дори след Хирошима и Нагасаки, това предполага заплаха да се остави Иран като радиоактивна лунна повърхност – което би било прекалено за американската армия. Почти също толкова неприятен, но по-вероятен сценарий е Иран да бъде сведен до провалена държава.

Или войната ще спре, както Тръмп също намекна, когато на САЩ им свършат целите?

В този случай краят може да е близо – но само ако на петролните танкери може да се гарантира безопасно преминаване през Ормузкия проток. Пентагонът признава, че не може да направи това сам и призова други заинтересовани страни да осигурят ескорт.

В събота Тръмп изрично призова Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания да изпратят кораби за ескортиране на търговски кораби. Дали изпълнението на тази необходима, но подчинена роля ще бъде достатъчно, за да се помирят европейците с Тръмп?

Тръмп не само не направи никакъв опит да подготви европейското обществено мнение за своята офанзива, но и отношението му към ЕС през целия му втори мандат беше последователно враждебно. Президентът дори заплаши да анексира или да отчужди Гренландия, суверенна територия на Дания, съюзник в НАТО.

Датчаните не са забравили как Бисмарк е завзел тяхната провинция Шлезвиг-Холщайн през 1864 г., нито окупацията на Хитлер през 1940 г., но никога не са очаквали да бъдат заплашени от американски президент.

И Европа, и Америка, разбира се, са разделени по отношение на тази война, точно както са разделени по отношение на Украйна. Проучванията на общественото мнение сочат, че докато мнозинството от американците все още подкрепят Украйна и не одобряват сближаването на Тръмп с Путин, само малцинство подкрепя неговата атака срещу Иран. Тази седмица Джо Роган изрази опасенията на MAGA относно тази „луда“ война: „Много хора се чувстват предадени“, заяви любимият подкастер на президента.

Но разделенията в Европейския съюз са както по-очевидни, така и по-дълбоки, отколкото в Америка. Доколкото има европейски консенсус по отношение на войната с Иран, той е предсказуем – плах и двусмислен. Има широко съгласие относно необходимостта да се защити Кипър, държава-членка на ЕС (но не и на НАТО), от бомбардировки от страна на иранския прокси „Хизбула”.

Разделена Европа

От двете най-големи сили в ЕС Франция пое много по-активна роля от Германия – въпреки факта, че Еманюел Макрон казва, че войната е незаконна. И в двете страни общественото мнение е скептично по отношение на Иран, както беше и по отношение на Газа.

Фридрих Мерц се откроява сред европейските политици като принципен ястреб: той вярва, че атаката срещу Иран е оправдана от правото на Израел на самоотбрана.

Германският канцлер не изрази несъгласие, когато, докато седеше до Тръмп в Овалния кабинет, президентът осъди левоцентриста сър Кир Стармър и испанския му колега Педро Санчес за тяхната чувствителност по отношение на американско-израелската операция. Мерц, твърдолинеен консерватор, няма търпение за неутралните. За него подкрепата на близкизточното приключение на Тръмп е цена, която си заслужава да се плати, за да се попречи на САЩ да изоставят Украйна. Иран е преди всичко въпрос на реалполитик.

Френските власти, с традиционния си интерес към Левант, се намесиха в защита на Кипър, като отклониха единствения си самолетоносач, „Шарл де Гол“, от учение на НАТО в Северния Атлантик и Балтийско море.

Заедно с другите регионални държави от ЕС – Гърция, Италия, Холандия и Испания – те сформираха военноморска оперативна група за патрулиране в източното Средиземноморие. Франция също изпраща военни кораби, които да се присъединят към Шестата флота на САЩ в Персийския залив и Червено море, където те ще играят символична роля за поддържането на пролива Хормуз отворен, така че петролът и газът да продължат да постъпват за снабдяване на света.

Тази демонстрация на сила от страна на Макрон е предназначена не само да служи на стратегическа цел, но и да апелира към патриотичните настроения у дома. „Вашето присъствие демонстрира силата на Франция“, заяви президентът във видеоклип, позирайки с моряци и авиатори в хангара на борда на „Шарл де Гол“ на фона на „Марсилезата“. Нищо не повдига духа у дома така, както „ла глоар де ла Франс“.

Германия, за разлика от Франция, продължава да се фокусира неуморно върху забравената война в сърцето на Европа: Украйна. Едва тази седмица министърът на отбраната Борис Писториус обяви, че 35 ракети „Пейтриот“ ще бъдат изпратени за защита на Киев и други украински градове.

И все пак войната с Иран донесе помощ на Владимир Путин поне по два значителни начина.

Рязкото покачване на цените на петрола и газа ще бъде огромен тласък за руската военна машина, при това толкова по-голям, колкото по-дълго продължава войната. А за да компенсира потенциалните недостиги, причинени от затварянето на Ормузкия проток, Тръмп вече отмени санкциите срещу руския петрол. Въпреки че Скот Бесент, министърът на финансите на САЩ, настоява, че тази отстъпка е за ограничен период, украинците подозират, че тя тихо ще бъде удължена.

И тук съюзниците от НАТО са в противоречие. Макрон веднага заяви, че петролният шок не оправдава отмяната на санкциите срещу Русия, които са практически единственото средство, с което Западът все още може да оказва натиск върху Путин.

Все пак повечето европейци са обединени от страха да не си навлекат гнева на Тръмп и да бъдат оставени да се защитават сами срещу Путин без американска помощ. Предоставянето на поне символична подкрепа срещу Иран се разглежда от американската администрация като тест за лоялност.

Един лидер, който определено не издържа този тест, е левият испански премиер Санчес, който осъди войната като незаконна и окончателно отзова посланика си от Израел. В отговор на заплахата на Тръмп да прекъсне всякаква търговия с Испания, Санчес отвърна предизвикателно: „Няма да бъдем съучастници в нещо, което е вредно за света и е в противоречие с нашите ценности и интереси, просто от страх от репресии от някого.“

Колко голям проблем за Европа е фактът, че по отношение на войната на Тръмп срещу Иран всяка държава-членка на ЕС има различна позиция?

Джорджия Мелони, италианският премиер, е може би най-близкият приятел на американския президент на континента. Не е изненадващо, че тя се въздържа от пряка критика към него. И все пак дори Мелони заяви пред парламента си, че атаката срещу Иран е в противоречие с международното право и че Италия няма да вземе участие.

Един от проблемите за всеки европейски лидер, който подкрепя войната, е, че Тръмп е широко и дълбоко непопулярен. Испанските консерватори така и не се възстановиха напълно от войната в Ирак, когато Хосе Мария Аснар беше единственият европейски лидер, освен Тони Блеър, който предложи на Джордж У. Буш безрезервна подкрепа.

Да бъдеш свързван с Тръмп е токсично, както разбра Мерц миналата неделя, когато партията му загуби изборите в Баден-Вюртемберг. По същия начин, да бъдеш осъден от Тръмп осигурява сигурен тласък на популярността.

Ярък пример за този ефект е Великобритания. Може да се очаква престижът на сър Кир у дома и в чужбина да претърпи непоправима щета от неговото разкъсване на ръце и промяна на позицията по отношение на войната, както и от неуспеха му да осигури адекватна защита за нашите суверенни бази в Акротири, Кипър, и нашите войски в Ирак.

Въпреки това британската общественост е толкова предпазлива да бъде въвлечена във войната с Иран, колкото и премиерът. Крайната левица се движи от антиамериканизъм и антисионизъм, които все повече се превръщат в пълноценен антисемитизъм. Центристите са обезпокоени от въздействието на войната върху световната и вътрешната икономика, очевидната липса на стратегия за изход и страха от ескалация.

Дори в дясното досега нямаше почти никакви признаци недоволни консерватори да се обединят около принципната подкрепа на Кеми Баденоч за нашите съюзници, Съединените щати и Израел, срещу Иран, дългогодишен враг на Великобритания.

Лидерът на опозицията смело се възползва от военните недостатъци, разкрити от кризата, за да аргументира необходимостта от много по-силен ангажимент към отбраната. Но в Камарата на общините министър-председателят е представил погрешно нейната оправдана критика като липса на уважение към въоръжените сили. Сякаш Етелред Неподготвеният поучава Алфред Велики за опасностите от данегелда.

Присъединявайки се към европейския консенсус по отношение на Иран, Стармър очевидно е намерил своята зона на комфорт: да стои на оградата. Той се опитва да избегне обвиненията отдясно, че предава нашите съюзници, и отляво, че се присъединява към незаконна война, чрез удобната правна фикция, че позволява използването на британски съоръжения от американски самолети единствено за „отбранителни“ операции.

Не по-малко неправдоподобно, той настоява, че сме напълно способни да защитим нашите суверенни бази в Кипър, Акротири и Декелия, които са жизненоважни за Кралските въздушни сили и за разузнаването.

Въпросът, който витае над тази война, обаче е: къде е Кралският флот? За британската общественост беше неприятен шок, че нямаше британски военни кораби на патрул в Средиземно море, Персийския залив или Индийския океан.

Единственият кораб, който беше на разположение, се оказа есминецът HMS Dragon, но той отплава от Портсмут едва тази седмица. Докато пристигне в Кипър, войната с Иран може да е приключила.

Как се стигна дотук? Обединеното кралство, разбира се, далеч не е единствената европейска страна, която е съкратила въоръжените си сили след Студената война. Но никоя друга нация, дори и Съединените щати, няма такава горда военноморска традиция.

Затова беше унизително да открием, че другите военноморски сили поддържат по-висока степен на готовност – нещо, което някога приемахме за даденост. В рамките на живия спомен Британия премина от властване над вълните към потъване в срам.

От времето на Нелсън нашият флот се гордееше с това, че е както качествено, така и количествено превъзхождащ своите съперници. През 1939 г. Кралският флот все още беше най-големият в света: повече от равен на германския и италианския флот съответно в Атлантическия океан и Средиземно море, като същевременно допринесе за поражението на Япония в Тихия океан.

Заедно с Кралските въздушни сили (RAF) флотът успешно възпря нацистката инвазия през 1940 г. и направи възможно десанта на съюзниците в Северна Африка, Сицилия, Италия и Франция (в Деня Д).

Цената, която трябваше да се плати, беше висока. По време на Втората световна война бяха загубени 278 британски военни кораба, включително 10 линейни кораба, три ескортни самолетоносача, 28 крайцера и 153 разрушителя. Повече от 50 000 офицери и войници загинаха заедно с тях.

Дори през 1982 г. оперативната група, която Маргарет Тачър изпрати да си върне Фолкландските острови, успя да отплава в рамките на три дни. Тя се състоеше от 127 кораба, от които 43 бяха военни. Пет кораба не се върнаха. Бяхме се изненадали сами, но това се оказа лебедовата песен на Военноморските сили.

Сега, когато съдбата ни призовава, едва ли можем да изпратим флотилия, да не говорим за флот. На хартия Кралската флота днес разполага с около 63 кораба, но те включват само 15 значими надводни военни кораба (самолетоносачи, разрушители и фрегати), плюс 10 атомни подводници, от които само малцина са годни за плаване.

Не случайно този упадък на британската военноморска мощ съвпада със загуба на престиж и дори на уважение, особено отвъд Атлантическия океан. Презрителният език, използван публично от Тръмп по отношение на британските сили или дори лидери, би бил немислим за всеки предишен президент.

Когато след 1945 г. предаде задачата за поддържане на отворени морските пътища на света на американския флот, Кралският флот можеше да погледне назад към повече от два века, през които е използвал своето превъзходство в полза на човечеството – от премахването на робството и пиратството до победата над деспоти от Наполеон до Хитлер – без винаги да може да разчита на американска подкрепа в тези начинания. Едва от 1949 г. насам Атлантическият алианс се превърна в постоянна структура.

Упадъкът на Великобритания не се ограничава до военноморската мощ.

През последните 25 години броят на военнослужещите ни се срина от над 200 000 до под 150 000.

Междувременно, въпреки руската инвазия в Украйна, разликата между нивата на разходите за отбрана в Европа и САЩ само се е увеличила. През 2024 г. САЩ изразходваха малко под 1 трилион долара (750 млрд. паунда) за отбрана, почти пет пъти повече от Германия, Великобритания и Франция взети заедно. По отношение на разходите за отбрана и трите страни изостават значително от американската цифра от 3,5% от БВП, като Полша е единствената голяма военна сила в ЕС, която надхвърля 4%.

Какво би било необходимо, за да се принуди Европа да плати за сериозно увеличение на военните си способности?

Политическите компромиси, необходими за следване на полския пример – например съкращаване на социалните помощи – се считат за невъзможни в Западна Европа. Макрон не успя да убеди французите да приемат скромно повишение на пенсионната възраст. Той и Мерц са изправени пред заплахи от партии както от ляво, така и от дясно, които подкрепят споразумения с Путин по въпроса за Украйна и са или съпричастни, или безразлични към Иран.

Това, което обаче движи най-непоколебимите европейски електорати, е имиграцията. Досега неспоменавана опасност би могла лесно да възникне, ако войната с Иран свали клерикалния режим, но доведе до анархия, подобна на тази, която се наблюдаваше в Ирак, Сирия и Либия. Това е призракът на масова миграция от разединена нация от 92 милиона души, може би по-голяма от вълната, която пристигна от Сирия преди десетилетие.

Няколко европейски държави – по-специално Германия, Великобритания, Франция и Швеция – вече са дом на иранската диаспора, наброяваща милиони души, много от които са високообразовани, добре интегрирани и секуларизирани.

Повечето от тези емигранти подкрепят САЩ и Израел, но това може бързо да се промени, ако започнат да пристигат големи групи от потенциално хаотичен Иран. Някои от новопристигналите неизбежно ще имат крайни ислямистки възгледи. Неизвестен процент ще бъдат лоялни на режима, свързани с Корпуса на иранските революционни гвардии (IRGC) или с паравоенните „Басидж“ – добре запознати с пропагандата, подривността и терора.

Последствията от войната в Иран биха могли по този начин да имат дълбоко дестабилизиращо въздействие върху Европа – дори повече от Арабската пролет, ИДИЛ и Газа. Не е ясно дали Тръмп и Нетаняху разбират това, а още по-малко дали тази мрачна перспектива ги тревожи особено.

За разлика от Джордж У. Буш и неговите неоконсервативни съюзници преди две десетилетия, движението „Мага“ е изолационистко и инстинктивно се противопоставя на износа на демокрация.

Нито Тръмп, нито администрацията му разбират, че Иран ще се нуждае от огромни и скъпи усилия от страна на Запада, за да се превърне в либерална демокрация, а не в поредната провалена държава. Твърде малко са като бившия руски дисидент и израелски министър Натан Шарански, който твърдеше, че помагането на народите от Близкия изток да създадат демокрации служи както на западните интереси, така и на техните собствени.

Тръмп го започна, но може ли да го приключи?

Настоящата война в Иран постави Атлантическия алианс под безпрецедентно напрежение.

Победата над Ислямската република и свалянето на нейното ръководство са желани, оправдани и отдавна закъснели военни цели. Много европейци признават това, но въпреки това са отчаяни да останат извън конфликта. Вечната неблагодарност и негодувание на Европа към Америка са факт от живота.

Но Тръмп прекъсна военната помощ на САЩ за Украйна, оставяйки европейците да помогнат на Володимир Зеленски да отблъсне руската заплаха. Едновременно с това той се впусна в нова война, без да се консултира със съюзниците си или да обмисли въздействието върху тях от продължително прекъсване на доставките на петрол.

Предизвикателното послание в четвъртък на новия ирански върховен лидер Моджтаба Хаменеи ясно показва, че затварянето на Ормузкия проток все още се разглежда от режима като най-добрата му стратегия за оцеляване.

Хвалбата на Тръмп, че САЩ, като най-големият производител на петрол в света, ще спечели от покачването на цените на горивата, няма да успокои нито европейските лидери, които вече са зашеметени от политическия отзвук на високата инфлация, нито американските потребители, които също забелязаха рязко покачване на цените на бензина, докато се приближават междинните избори по-късно тази година.

Тръмп заяви на митинг на „Мага“ в Кентъки миналата седмица, че се гордее с избора на името за своята „малка екскурзия“ в Иран: Операция „Епична ярост“.

Но, по думите на Бил Кристол, един от най-красноречивите му консервативни американски критици, „това е абсурдно и неудобно име“. За разлика от 10-годишната Троянска война, която вдъхнови „Илиада“ на Омир, този конфликт, според Тръмп, вече е спечелен след две седмици – едва ли е епична победа.

Що се отнася до „ярост“: древногръцките Фурии (или Еринии) бяха ужасяващи женски божества, които преследваха онези, които са извършили убийство или са нарушили обещанията си, наказвайки ги с лудост. „Епичната ярост“ може би е нанесла оправдано отмъщение на аятолах Хаменеи и неговото обкръжение, но „яростта“ обикновено предполага ирационален гняв — противоположното на хуманното използване на пропорционална сила, което изисква една справедлива война.

И от двете страни на Атлантическия океан обаче хората се питат дали Тръмп, след като е започнал тази „епична ярост“ на война, има някаква представа как да я приключи.