Барселона спечели титлата след успех над Реал

Барселона официално спечели титлата в Испания, след като победи Реал Мадрид с 2:0 в „Ел Класико“ от 35-ия кръг на Ла Лига. Каталунците триумфираха за 29-и път в историята си, подпечатвайки шампионския сезон с успех над големия съперник на „Камп Ноу“.

Тимът на Ханзи Флик реши всичко още през първото полувреме. Маркъс Рашфорд откри резултата в 9-ата минута с отлично изпълнение от пряк свободен удар, а десет минути по-късно Феран Торес удвои след красива комбинация с Дани Олмо.

Барселона контролираше двубоя през по-голямата част от времето и създаде още няколко опасни положения, но Тибо Куртоа предотврати по-тежко поражение за мадридчани с няколко ключови намеси.

Реал Мадрид, който беше без част от основните си футболисти, трудно намираше ритъм в атака. Най-добрите възможности за „белите“ се откриха пред Гонсало Гарсия и Джуд Белингам, но каталунската защита се справи.

След почивката напрежението на терена се покачи и не липсваха остри сблъсъци между играчите на двата отбора, но Барселона запази контрола и не допусна интрига до последния съдийски сигнал.

Преди началото на срещата беше запазена минута мълчание в памет на бащата на старши треньора на каталунците Ханзи Флик.