Ирански дисиденти: Бомбардировките няма да свалят режима в Иран

Високопоставен представител на базирана в Париж иранска опозиционна организация заяви, че американско-израелската война срещу Ислямската република няма да доведе до отстраняване на клерикалното ръководство на страната, предаде Ройтерс.

Според Мохамад Мохадесин, ръководител на отдела за външна политика на Националния съвет на съпротивата на Иран (НССИ), само народно въстание, подкрепяно от вътрешната съпротива, може да предизвика подобна промяна.

Въздушните удари продължават от почти две седмици, като жертвите в Иран надхвърлят 2000 души, сред които върховният лидер аятолах Али Хаменей и редица висши представители на армията и силите за сигурност.

Отговорът на Иран предизвика хаос сред енергийните пазари и транспортните връзки и също така доведе до разространение на конфликта в други страни в Близкия изток. Същевременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция затегна контрола си върху властта и заплаши да смаже всеки опит за бунт.

"Дванайсетдневната война през юни и сегашната война, която се води вече 12 дни, доказаха, че бомбардировките не могат да свалят режима", каза Мохадесин на пресконференция във френската столица.

"Дори и да се разположат на терен 50 000 войници, ще трябва и подкрепа от иранския народ. Нужно е народно въстание. Комбинацията от тези 50 000 или 20 000 или какъвто и да е друг брой (военни) с народно въстание осигурява нужната сила за сваляне на режима", добави Мохадесин.

Той обаче отбеляза, че не смята разполагането на американски военни на терен за реалистична възможност. НССИ е коалиция от ирански опозиционни формации, оглавявана от "Муджахидин и Халк" (Муджахидините на народа) - групировка, която до 2012 г. САЩ бяха обявили за терористична. Дейността на "Муджахидин и Халк" е забранена в Иран и не е ясно доколко движението има подкрепа сред населението.

Мохадесин призна, че НССИ не може да свали режима в Иран сама, но според него след прекратяването на въздушните удари в Иран отново ще избухнат масови протести, които в крайна сметка могат да променят баланса.

(БТА)