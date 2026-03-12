Проклятието на войните от среден мащаб

През 1988 г. военният историк Джеймс Стоуксбъри отбелязва, че демокрациите са най-добри във воденето или на малки войни, които са запазени за „професионалисти“ и не включват обикновени граждани, или на наистина големи войни, които мобилизират цялото общество. Тези демокрации, продължи той, имат „много реални проблеми, опитвайки се да водят война от среден мащаб, където някои отиват, а други си остават вкъщи“.

Войните от среден мащаб са достатъчно големи, за да причинят огромни разрушения и кръвопролития, но достатъчно малки, за да не ангажират целия вътрешен фронт. Те не бива да се бъркат с това, което военният теоретик Карл фон Клаузевиц нарича ограничена война, в която целта може да е само да се нарани врагът, а не да се унищожи. Ограничената война е замислена, докато войната от среден мащаб произлиза от това, което е било замислено като строго малка война. Генералите и политическите лидери знаят какво правят в ограничена война. Американските лидери в днешните войни от среден мащаб не знаят.

Може да е неудобно да се считат така наречените вечни войни в Близкия изток – които са убили или ранили десетки хиляди американски войници и са оставили безброй мъртви от всички страни – просто за средно големи. Но тезата на Стоуксбъри е за сравнение. Войните в Афганистан и Ирак, както и тези в Корея и Виетнам, колкото и ужасяващи да са били, не могат да бъдат приравнени към двете големи световни войни на ХХ век. Нито пък могат да бъдат групирани с малки войни, като например нахлуването в Гренада през 1983 г. и в Панама през 1989 г., които попаднаха в заглавията за няколко дни, но по същество бяха имперски полицейски действия. Американските военни интервенции в Босна през 1995 г. и Косово през 1999 г. също имаха изключително малко американски жертви и бяха предимно въздушни операции, провеждани в строги рамки.

За Съединените щати войните от среден мащаб представляват уникален проблем. Те съсипват президентските администрации, както и уважението на американската общественост към способността на правителството на САЩ да провежда външна политика. Изглежда, че американският народ е приключил с войните от среден мащаб и никога не иска да ги повтаря. Всъщност, след всяка от последните войни от среден мащаб на Съединените щати, обществеността и политиците обявяваха край на тях. Това беше особено вярно след войните във Виетнам и Ирак, които унищожиха репутацията на висши политици. И все пак Съединените щати може да са на ръба на нова война. Войната на администрацията на Тръмп в Иран има потенциал да се превърне във война от среден мащаб, ако клерикалният режим не се предаде, както изисква президентът на САЩ Доналд Тръмп, а продължаващите бомбардировки от САЩ и Израел доведат до анархия в Иран и дестабилизират Персийския залив. Разликата между свалянето на съществуващ ред и изграждането на нов, по-гъвкав, може да бъде огромна, пише Foreign Affairs.

Съединените щати съществуват в света като де факто империя, а злонамерените войни са вплетени в историята на самия империализъм. Целта на империализма е да въвлече империята в места, които са потенциално полезни, но не непременно жизненоважни за нейния национален интерес. Многократното участие в периодични войни от среден мащаб, дори когато публични служители и цивилни лица заявяват, че те никога повече няма да се повторят, отразява съвременното имперско състояние на Съединените щати. Ако лидерите не внимават, тези войни от среден мащаб ще отслабят Съединените щати и ще допринесат за окончателния им крах.

В един предразположен към кризи свят, велика сила като Съединените щати не може просто да се крие, да се държи в тесен кръг или винаги да очаква другите да предприемат действия. След инвазията в Ирак някои анализатори направиха разграничение между войни по избор и войни по необходимост. Но подобно разграничение стига само дотук. Въпреки че дихотомията със сигурност помага, тя не е панацея. Една война може да изглежда като война по необходимост, докато не се провали; след това на нея се гледа като на война по избор. Както е писал Клаузевиц: „Войната е царство на несигурността; три четвърти от нещата, на които се основават действията във войната, лежат скрити в мъглата на по-голяма или по-малка несигурност.“ Президентът често няма пълна информация за реалността на друго място, но все пак трябва да направи двоичен избор дали да започне война – избор, за който по-късно ще бъде съден от хора с предимството на историческата ретроспекция.

Вземането на решения при тези обстоятелства рискува фундаментална грешка в преценката.

Може да е широко съгласувано, че радикалните актьори и теократите с ядрени оръжия са опасни, но изборът кога да се предприемат военни действия срещу тях е по-труден. Войната в Ирак доказа безразсъдството на твърде прибързаните действия. Въпреки че иранският режим е много по-близо до постигане на ядрени способности през 2026 г., отколкото иракският лидер Саддам Хюсеин беше през 2003 г., не е ясно дали този напредък е наложил риска от война от среден мащаб, каквато администрацията на Тръмп е допуснала.

Напрежението с Китай и Тайван илюстрира предизвикателството при вземането на решения в сценарии, при които грешните преценки са едновременно вероятни и опасни. Западният Пасифик е от по-голямо значение за интересите на САЩ, отколкото Украйна и Близкия изток. Вечните войни в Близкия изток като цяло са имали само ограничен ефект върху финансовите пазари и тези пазари са повлияли на геополитическите сътресения в региона през последните десетилетия. Би било съвсем различно, ако някога е имало открита война в западния Пасифик, дом на най-жизненоважните корабни пътища, вериги за доставки и икономики в света. За средностатистическия американец една тихоокеанска война, ако не е калибрирана перфектно, би могла да засенчи мащаба на грешните преценки и трагедията във войните в Афганистан, Ирак и Виетнам, главно заради икономическото въздействие, но и заради унищожаването на жизненоважни материали, като полупроводници. И все пак планирането на такъв конфликт продължава както в Пекин, така и във Вашингтон, което увеличава вероятността той един ден да се случи. Влизането във война за Тайван и Южнокитайско море, може би дори война от среден мащаб, е лесно. Прекратяването на такава война е по-трудно. Как ще настъпи този край и как би могъл да изглежда, варира от анархия и края на комунистическото управление в Китай до военно примирие, породено от изтощение след срива на световните фондови пазари. Въпреки всички спретнати военни игри за кратък, остър конфликт за Тайван, истинските войни имат свойството да се превръщат във всеобхватни реалности.

Конфликтът със Северна Корея също може един ден да прерасне във война от среден мащаб. Страната няма надеждни социални организации, защото там не съществуват елементи на гражданското общество, така че всеки конфликт, който заплашва да свали режима, заплашва да предизвика и вътрешен хаос. Този хаос вероятно ще бъде последван от призиви за международна намеса (по-специално от страна на Съединените щати), може би дори за изграждане на демокрация, а оцелелите останки от силите за сигурност на севернокорейския лидер Ким Чен Ун биха могли да се окажат в гражданска война, в която другите световни сили може да нямат добри възможности, когато става въпрос за избор на страна.

Тръмп обеща да сложи край на войните завинаги. Но поради свободна реторика, лошо планиране, липса на политическа дисциплина и нормалния набор от грешки и погрешни изчисления, които всеки отделен лидер прави в един нестабилен свят, той се озова да се забърква в нови. Неговата администрация не е включила значителен брой сухопътни войски в огромната си въздушна и морска армада, разположена срещу Иран. Но хлъзгавият склон на постепенния подход представлява проблем. Ако в Иран избухне гражданска война или нещо подобно, администрацията може да се почувства принудена да изпрати специални сили и съветници, за да помогне на едната страна. И рисковете от ескалация се увеличават спираловидно оттам нататък. Войната във Виетнам отне години, за да се превърне във война със среден мащаб, обхващайки цялата администрация на Кенеди и началото на администрацията на Джонсън. Ситуацията в Иран може да следва подобна траектория.

Иран не е единственият конфликт, който може да излезе извън контрол под ръководството на Тръмп.

Администрацията рискува и война с наркокартелите в Мексико, които Тръмп официално определи като терористични организации. Военен конфликт с картелите би имал всички предпоставки за нередовна, мъчителна война от среден мащаб, в която откриването на врагове би било трудно, а трайното им побеждаване би било почти невъзможно. Военните действия на администрацията на Тръмп за отстраняване на президента Николас Мадуро във Венецуела и ракетните ѝ удари в Нигерия също са допълнителни примери за конфликти с вътрешни съображения, които са толкова двусмислени и непредсказуеми, колкото и иракският през 2003 г. Венецуела след Мадуро би могла в крайна сметка да се трансформира в добре функционираща демокрация, но също така може да изпадне в анархия. В Нигерия администрацията на Тръмп изглежда не осъзнава, че вътрешните атаки срещу християни са част от бавното и сложно разпадане на самата нигерийска държава, особено във вътрешността на страната, което има потенциал да ескалира в по-широка война.

Опасен знак, че една малка война или военно действие може да се разрасне във война от среден мащаб, е когато се говори твърде много за геополитика и не се обръща достатъчно внимание на местните културни и политически условия. Историкът Барбара Тучман твърди, че Съединените щати биха се справили много по-добре във Виетнам, ако бяха мислили по-малко геополитически и повече локално. Най-големите фиаска във външната политика на САЩ се случиха, защото политиците бяха обсебени от регионални и глобални последици, които често не можеха да управляват правилно, и по този начин игнорираха критичните условия на място. Във Виетнам американските лидери пренебрегнаха историята и природата на виетнамския национализъм; в Ирак това беше сектантство. Тучман насърчава лидерите да се доверяват повече на специалисти по региона, отколкото на велики стратези или промоутъри на демокрацията. Тя е наблюдавала, че сложните и специфични културни знания са много по-полезни от показателите и сенчестите схеми.

Войните от среден мащаб често произтичат от недоразумения относно мястото, където е предназначена да помогне интервенцията. Ключът тогава е намесващата се страна да знае в какво се забърква. Това може да изглежда лесно, но може да бъде най-трудната част от разработването на политики. Повдигането на културни въпроси и различия е сложно, защото лесно може да бъде погрешно тълкувано като предразсъдък, което подтиква хората да избягват критични разговори за реалностите на място. Но именно такива дискусии могат да предпазят една суперсила от неприятности. Китайските експерти на Държавния департамент на САЩ предупредиха за комунистическо превземане на континентален Китай години преди това да се случи, през 1949 г. Неспособността да се приеме тази реалност и да се справят рано с комунистическия режим, колкото и жесток да е бил той, изигра роля в по-късните усилия на САЩ за овладяване на комунизма както в Корея, така и във Виетнам. А експерти по Близкия изток в Държавния департамент, запознати с местната култура и условия, предупредиха срещу военното участие на САЩ в Ирак през 2003 г.

В тези случаи винаги дебне опасността от фалшива чест – импулсът да се реагира бурно на наранена гордост – което велики и малки сили са склонни да правят от зората на историята. Гръцкият историк Тукидид е известен с това, че определя честта като причина за конфликт между държавите. В един толкова насилствен и бурен свят като днешния, честта на държавите понякога ще бъде накърнена – например чрез вземане на заложници или обсадата на посолство в разкъсвана от война страна. В тези ситуации лидерите често са изкушени да се намесят със сила. Тръмп има опасната склонност да реагира на лични обиди, което може да доведе до прекалена военна реакция.

Ескалационната, емоционална реторика може да превърне малките войни в средни. През март 2004 г. например четирима американски частни изпълнители бяха убити, изгорени и обесени на мост във Фалуджа в Западен Ирак. Фалуджа си беше изградила репутация на особено враждебна към американската военна окупация и офицери от морската пехота препоръчаха градът да бъде отцепен, тъй като нямаше тактическа нужда да бъде превзет или администриран. Но висши служители в американската армия и администрацията на Джордж У. Буш смятаха, че на Фалуджа трябва да се даде урок, защото американската чест е била оскърбена. Последвалото завладяване на града доведе до десетки жертви сред морските пехотинци и доведе до много повече във втора битка през следващия ноември. Развитието на събитията във Фалуджа доказва, че колкото по-голяма е силата, толкова повече трябва да се дисциплинира. Избягването на малки и дори средни войни започва с този вид сдържаност.

Сухопътните сражения са особено опасни,

защото могат бързо да се превърнат в тресавище. Във всичките си военни действия досега – Нигерия, Венецуела, Иран – Тръмп е използвал почти изключително въздушни и военноморски средства. Това е добре. Съединените щати трябва да бъдат особено предпазливи по отношение на сухопътните сражения в Източното полукълбо, където се водят всички техни средно големи войни след Втората световна война. Това не е само заради предизвикателствата, породени от големите разстояния; това е и защото качеството на американското разузнаване като цяло е по-слабо там, отколкото в собствения заден двор на Съединените щати (въпреки че дори там Съединените щати биха могли да си навлекат ненужни проблеми). Бившият министър на отбраната на САЩ Доналд Ръмсфелд си представяше Ирак като друга Панама – влизане и излизане за седмици или месеци, използвайки само ограничен брой войски. Но американското разузнаване за Панама беше безкрайно по-голямо от това за Ирак, а Ирак е много по-голяма страна. Ръмсфелд и администрацията на Джордж У. Буш не успяха да се вслушат в съветите на Тучман и да се доверят на експертите в района, които предупреждаваха за намеса. Те също така нямаха адекватен и реалистичен план за Ирак след инвазия. Резултатът беше скъпоструваща война от среден мащаб. Всяко военно действие на САЩ, независимо колко малко, трябва да бъде придружено от пълноценен план за действие „утре“, който се актуализира постоянно и ще интегрира допълнително експертния опит на професионалната бюрокрация в процеса на вземане на решения във външната политика.

По време на мандата си като председател на Обединения комитет на началник-щабовете в ранната ера след Студената война, Колин Пауъл, който по-късно става държавен секретар на САЩ, твърди, че Съединените щати не трябва да се ангажират с война, освен ако не разполагат с огромна сила, стратегия за излизане, жизненоважен национален интерес, ясна цел и широка подкрепа. Тази идея, която стана известна като Доктрината Пауъл, беше оставена на заден план през последните години. И все пак тя остава актуална. Може би крайната цел на Доктрината Пауъл не е била да се избегне поражението само по себе си, а да се избегнат войни от среден мащаб. А за велики сили като Съединените щати, избягването на войни от среден мащаб означава да бъдат много внимателни по отношение на малките войни, в които се замесват.

Империите и великите сили, които са оцелели най-дълго, са тези, които са избягвали войни от среден мащаб. Византийската империя например е просъществувала над хиляда години, като е правила всичко възможно, за да избегне открита война. Докато Съединените щати празнуват своята 250-годишнина, те са изправени и пред поредица от ескалиращи конфликти. Ако не могат да избегнат войните от среден мащаб, които са ги измъчвали в миналото, може да има фатално разделение между обществеността и управляващия ѝ елит. Ефектите е малко вероятно да са незабавни, но подобни разделения са начинът, по който републиките бавно умират.