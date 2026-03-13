Турски кораб е преминал успешно Ормузкия проток

Турски кораб е преминал през Ормузкия проток, който е частично затворен заради войната в Иран, съобщи министърът на съобщенията и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралъоглу пред журналисти.

"Това е първият наш кораб, който премина през протока. Още 14 турски кораба се намират в Ормузкия проток. След като получихме разрешение от иранските власти, един от корабите ни премина през протока, защото използва иранско пристанище. Опитваме се да поддържаме постоянна връзка с иранската страна. 14 наши кораба чакат да получат разрешение за преминаване и към момента не се очертават проблеми“, заяви турският министър, цитиран от ТРТ Хабер.

По думите му ситуацията в Ормузкия проток е усложнена.

"Поддържаме постоянен контакт с нашите кораби чрез Главния център за търсене и спасяване. Ормузкият проток има важно значение за световната търговия, енергетиката и пунктовете за доставки. Към момента в Ормузкия проток има 800 кораба от различни класове. Шест круизни кораба също чакат там с пътниците си", каза Абдулкадир Уралъоглу.

Заради ударите на Израел и САЩ срещу Иран от турска страна са отменени полетите до Иран, а също и до Ирак, Йордания, Либия и Сирия. По-активно се ползват летищата в Рияд, Джеда, Медина и Маскат, каза още турският министър на съобщенията и инфраструктурата.

Той съобщи също, че два турски самолета се намират в Иран и не могат да излетят. Единият е на "Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines), а другият е на компанията "Пегасус" (Pegasus), съобщи министърът, като допълни, че самолетите ще бъдат изтеглени при първа възможност.

„Прибавихме допълнителни полети от Оман след консултация с тамошния министър за завръщане на турските граждани, а и на гражданите на други страни. Някои полети бяха пренасочени към други държави (...), каза още Абдулкадир Уралъоглу.

Той информира и че Турция е пренасочила сухопътния трафик от Иран към маршрути през Грузия, Азербайджан и Казахстан в координация със съответните държави.

