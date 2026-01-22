Зетят на Тръмп представи футуристичния "генерален план" за бъдещето на Газа СНИМКИ

1 / 4 / 4

Зетят на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, който беше ключов за посредничеството при постижението на мирния план за Газа, представи "генерален план" за бъдещето на Газа.

По думите на Кушнер, планът ще се изпълнява на етапи, включително осигуряване на жилища за работната сила, 100% заетост и "възможности за всички".

"Разработихме начин за развитие на Газа, за народа на Газа", отбеляза той.

"Хората ни питат какъв е нашият план Б", каза зетят на Тръмп. "Нямаме план Б, имаме план. Подписахме споразумение. Всички сме ангажирани това споразумение да проработи.Има генерален план. Ще го правим поетапно в Близкия изток. Строят се градове като този с население от два, три милиона души и се строят за три години. Подобни неща са напълно осъществими."

Кушнер добави, че развитието на ивицата би било възможно само ако има сигурност и Хамас е демилитаризиран, както и ако има големи инвестиционни възможности.

Той завърши речта си с апел, след като каза, че вижда "много хора, които се опитват да ескалират ситуацията".

"Просто се успокойте за 30 дни", заяви Кушнер. "Мисля, че войната е приключила, нека направим всичко възможно да се опитаме да работим заедно, нашата цел тук е мирът между Израел и палестинския народ. Всеки иска да живее мирно, всеки иска да живее достойно, нека насочим усилията си към насърчаване на онези, които вършат работата, за да изградят това."

Речта на зетя на Тръмп включваше слайдове за това как може да изглежда "Нова Газа" според плановете на САЩ. Снимките показаха футуристични крайбрежни високи сгради в сегашната ивица Газа, с твърдения за възможен "крайбрежен туризъм".

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио преформулира Съвета на мира като "Съвет за действие". Той каза, че макар фокусът в момента да е върху Газа, съветът "ще служи като пример за това какво е възможно в други части на света".

Рубио добави, че "и други държави ще се присъединят" и че "мнозина искат да бъдат част от това усилие".