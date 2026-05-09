Опасен хазарт: Евродепутати предупредиха Европа да не разчита само на САЩ

Нов надпартиен алианс от евродепутати призовава за бързото създаване на "европейски отбранителен съюз", докато ЕС отбелязва Деня на Европа в събота, предаде DPA.

"Да разчитаме единствено на Съединените щати за защитата на Европа е опасен хазарт", се казва в изявление, подписано от законодатели от целия политически спектър, сред които германците Мари-Агнес Щрак-Циммерман, Михаел Галер и Тобиас Кремер.

Според тях са необходими структури, които да позволят на европейските държави да действат дори без доминираната от САЩ НАТО в случай на извънредна ситуация. Това включва подходящи командни структури и сили за бързо реагиране.

Критики към липсата на решителност

В текста се посочва, че правителствата на страните от ЕС заявяват готовност да укрепят военните си способности, но им липсва реална решителност.

Според подписалите декларацията краткосрочните национални интереси продължават да блокират истинския напредък при закупуването на отбранително оборудване.

Те твърдят, че съвместните доставки биха могли да спестят до 100 млрд. евро годишно.

Декларацията не споменава ядреното възпиране, въпреки че германският евродепутат Лукас Зипер заяви, че новата група ще разгледа този политически чувствителен въпрос на по-късен етап.

"Ядрените оръжия трябва да бъдат премахнати в целия свят. Но докато ги притежават мощни държави, имащи злонамерени намерения, по-добре е и ние да ги имаме", заяви Зипер, който също е част от групата.

"И ако е така, тогава по-добре ЕС, отколкото отделна държава членка", добави той, цитиран от БТА.

Денят на Европа и идеята за обща сигурност

Денят на Европа отбелязва Декларацията на Шуман от 9 май 1950 г. Тогава френският външен министър Робер Шуман предлага обединяване на производството на въглища и стомана с цел предотвратяване на бъдещи войни.

Декларацията се смята за отправна точка на европейската интеграция и ключов предшественик на днешния Европейски съюз.