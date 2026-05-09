"Цената на красотата": Какви рискове крият естетичните процедури

Зад желанието за красота често могат да се крият сериозни рискове за физическото и психичното здраве. Именно върху това поставя акцент новата образователна платформа "Цената на красотата", създадена от "Портал на пациента".

"На първо място сме сложили един бутон - информирано съгласие. Всеки един от нас, който иска да става по-красив, да придобие повече самочувствие, може да се запознае точно какви са първите стъпки, какво трябва да попълни, как да провери медицинския център, дори и лекаря, на който се доверява", каза създателят на платформата Елена Цонева-Папуджиева в съботното издание на "България сутрин".

В подготовката на съдържанието са участвали здравни журналисти, психолози, психиатри и медицински специалисти от различни области - дерматология, дентална медицина, офталмология и други.

Основната цел е всеки, който обмисля промяна във външния си вид, да има достъпна информация за процедурите, възможните рискове и правата си като пациент.

Какво трябва да провери пациентът?

Особен акцент в платформата е поставен върху информираното съгласие. Според експертите хората често пропускат важни стъпки преди дадена интервенция - да проверят дали лекарят е регистриран, дали медицинският център има необходимите разрешителни и какъв продукт ще бъде използван.

Пациентите трябва да изискват информация за произхода на продуктите, номерата на флаконите и съответната документация.

Платформата предупреждава и за опасностите от нелицензирани продукти и процедури, които могат да доведат до сериозни здравословни последствия.

Когато нуждата е от психолог, а не от процедура

Темата за психичното здраве също заема важно място в проекта.

"Много лекари в тези дълбочинни интервюта казаха, че често техните клиенти нямат нужда от подобна процедура, а имат нужда от психолог. Това е, когато на човек никога не му е достатъчно да бъде все по-красив - от една процедура към следваща, и още една, и така продължава като лавина. А всъщност много често това е вътрешна неудовлетвореност от други аспекти на живота. Наистина е много важно, особено младите момичета, да не се сравняват с идеализираните образи, които виждат в социалните мрежи и по телевизията - образи, които понякога са минали през много филтри и не са реалистични", разясни Цонева-Папуджиева пред Bulgaria ON AIR.

В разговора беше обърнато внимание и на външния натиск, който понякога стои зад подобни решения. Нерядко желанието за промяна не идва от самия човек, а е продиктувано от партньор, социална среда или очаквания за определен външен вид.

Според експертите това може да доведе до сериозни психологически последствия и усещане за неприемане.