Нейнски вижда Андрей Гюров като добра кандидатура за президент

"Външната политика не се изчерпва с един мандат, тя е линия, която държавата трябва да държи, за да гарантира националните си интереси." Това заяви министърът на външните работи в служебния кабинет "Гюров" Надежда Нейнски пред NOVA, след като предаде поста на наследничката си Велислава Петрова-Чамова.

Нейнски изрази предпазливост относно бъдещите действия на новата власт.

"Знаем позициите на бившия президент Румен Радев, но тепърва ще видим действията на министър-председателя Румен Радев. Дипломацията е изкуство да защитаваш интересите си, без да губиш уважението на съюзниците. Всяка грешка може да бъде плащана от поколения след нас", заяви тя.

"Споразумението с Украйна не е договор"

По повод критиките към 10-годишното споразумение с Украйна Нейнски уточни, че става дума за меморандум за намерения, а не за договор.

"Това не е договор, а меморандум за намерения. Разглеждайте го като рамка или врата, през която можем да влезем, а можем и да не влезем. Това е дългосрочна инвестиция в доверие, а не икономическа тежест за България", обясни тя.

Нейнски предупреди, че оттеглянето от подобни стратегически партньорства би имало тежки последици за сигурността на страната в сложната геополитическа обстановка.

Бившият външен министър коментира и данните от "Евробарометър", според които част от българите са против санкциите срещу Русия.

Според нея това е резултат от манипулация и дезинформация.

"Когато умишлено не информираш обществото и създаваш страх от война, без да разясняваш смисъла на членството ни в демократичните съюзи, се получава такъв рефлекс", посочи Нейнски.

Нейнски вижда Гюров като добра президентска кандидатура

Надежда Нейнски очерта три ключови теста за управлението през следващата година и половина - частичните местни избори, президентските избори и редовните местни избори.

Попитана дали Андрей Гюров би бил подходящ кандидат за президент, тя отговори: "Изпитвам голям респект към него. Той има много ясна визия за националния интерес и успя да създаде "звезден екип". Гюров би бил една добра кандидатура."

По повод евентуално участие като кандидат за вицепрезидент Нейнски заяви, че това са сложни решения, които зависят от много обстоятелства.

"Тази тема пред мен не стои в момента, никой не е водил разговор с мен. Но една общност трябва да прецени мъдро обстоятелствата, за да стигне до победа. Президентските избори могат да бъдат фокусът и смисълът на демократичната общност", коментира тя.