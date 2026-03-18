IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Кабинков лифт се откъсна и падна в Швейцария, има загинал ВИДЕО

Причините за инцидента все още се изясняват

18.03.2026 | 18:35 ч. 0
Johanns (Alpen)weer, X

Johanns (Alpen)weer, X

Трагедия в швейцарския ски курорт Енгелберг - кабинка на лифт се е откъснала от въжето и е паднала в планината.

Видео, публикувано в 20 Minutes, показа как кабината се преобръща няколко пъти, след като пада от въжето, преди да спре внезапно в долната част на склона.

Предполага се, че най-малко един човек е загинал. Швейцарската полиция все още не е потвърдила информацията. 

Видеото от мястото на инцидента показва също човек, реанимиран от спасители, и други въжени линии, люлеещи се от вятъра.

"Просто кабинката се откъсна от кабела и започна да се търкаля“, каза свидетел.

На място са изпратени спасителни екипи, включително хеликоптер, тъй като районът е труднодостъпен. Причините за инцидента се изясняват.

Инцидентът е станал около 11:00 часа, а спасителните действия са затруднени от силен вятър, който достига скорост до 84 км/ч.

Уебсайтът на ски зоната Титлис посочва, че лифтът Titlis Xpress Trübsee-Stand в момента е затворен поради силни ветрове.

Тагове:

Швейцария ски курорт кабинков лифт вилен вятър инцидент
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem