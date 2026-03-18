Кабинков лифт се откъсна и падна в Швейцария, има загинал ВИДЕО

Трагедия в швейцарския ски курорт Енгелберг - кабинка на лифт се е откъснала от въжето и е паднала в планината.

Видео, публикувано в 20 Minutes, показа как кабината се преобръща няколко пъти, след като пада от въжето, преди да спре внезапно в долната част на склона.

Предполага се, че най-малко един човек е загинал. Швейцарската полиция все още не е потвърдила информацията.

Видеото от мястото на инцидента показва също човек, реанимиран от спасители, и други въжени линии, люлеещи се от вятъра.

"Просто кабинката се откъсна от кабела и започна да се търкаля“, каза свидетел.

На място са изпратени спасителни екипи, включително хеликоптер, тъй като районът е труднодостъпен. Причините за инцидента се изясняват.

Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6 — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026

Инцидентът е станал около 11:00 часа, а спасителните действия са затруднени от силен вятър, който достига скорост до 84 км/ч.

Уебсайтът на ски зоната Титлис посочва, че лифтът Titlis Xpress Trübsee-Stand в момента е затворен поради силни ветрове.