Ново оръжие под лупа: САЩ оценяват гаубицата Morana

Делегация на армията на Съединените щати посети съоръженията на Чехословашката група (CSG) и наблюдава демонстрация на бойни стрелби на самоходната гаубица Morana 155 като част от оценката на артилерийските възможности. Армията на Съединените щати търси заместител на гаубиците M777 и оценява съществуващите самоходни системи преди планираното възлагане на договор до юли.

Делегация от армията на Съединените щати наскоро посети Чехословашката група (CSG) в Чехия, за да проучи потенциалното сътрудничество и да оцени възможностите на групата в областта на наземните системи и артилерийските боеприпаси, пише Defence Express.

По време на посещението делегацията разгледа производствени обекти, монтажни линии и производствени процеси, включително демонстрация на колесната самоходна гаубица Morana 155, разработена от Excalibur Army.

Посещението идва в момент, когато армията на Съединените щати напредва в усилията си за идентифициране на заместител на своите теглени гаубици M777, след отмяната на програмата за артилерия с удължен обсег (ERCA). В момента службата преглежда наличните самоходни артилерийски системи, които вече са в производство или разработка, търсейки краткосрочно решение за подобряване на мобилността, живуемостта и огневата мощ.

Според Excalibur Army, делегацията на армията на Съединените щати е получила достъп до производствените съоръжения и е имала възможност да наблюдава избрани технологии и продукти в експлоатация. На място на компанията представителите са били запознати със системата Morana 155, една от ключовите артилерийски платформи в портфолиото на CSG.

Делегацията е присъствала и на демонстрация на бойни стрелби на Morana 155. Компанията заяви, че стрелбата е имала за цел да демонстрира както технологичните възможности на платформата, така и опита на Excalibur Army в разработването на съвременни артилерийски системи, съобразени с настоящите оперативни изисквания.

Както отбелязва компанията, посещението е позволило на представителите на САЩ да разгледат отблизо производствените стандарти, производствените работни процеси и процесите на системна интеграция в дъщерните дружества на CSG. Демонстрацията на Morana 155 предостави директен поглед върху колесно артилерийско решение, проектирано за бързо разполагане и продължителна огнева поддръжка.

Breaking Defense съобщи, че армията на Съединените щати се стреми да възложи договор за новата си програма за самоходни гаубици до юли. Усилията са част от по-широка инициатива за модернизация, фокусирана върху замяната на остарялата теглена артилерия с по-мобилни и по-ефективни платформи.

Според Breaking Defense програмата е стартирана, след като армията е спряла вътрешното разработване на артилерийската система с удължен обсег и е пренасочила усилията си към оценка на съществуващите самоходни гаубици през 2024 г. В доклада се отбелязва, че все още не е публикуван официален списък с конкурентите.

Известно е обаче, че няколко компании се стремят към програмата. Сред тях са южнокорейската Hanwha, германската Rheinmetall, американската Elbit America и съвместно предложение от Leonardo DRS и европейската група за наземни системи KNDS.

Morana 155 е колесна самоходна гаубица,

проектирана да осигурява непряка огнева поддръжка, като същевременно поддържа висока мобилност. Монтирана на колесно шаси, системата е предназначена за работа по пътни мрежи и бързо разполагане без логистичната тежест, свързана с верижните платформи. В нея е интегрирано 155-милиметрово артилерийско оръдие, способно да стреля със стандартни боеприпаси на НАТО.

В оперативно отношение колесните самоходни гаубици предлагат предимства при бързо препозициониране, намалено време за подготовка и по-ниски изисквания за поддръжка в сравнение с теглените системи. Тези характеристики стават все по-актуални в съвременните конфликтни среди, където заплахите от контрабатарейни атаки и наблюдението с дронове изискват артилерийските подразделения да се преместват често след стрелба.

Интересът на армията на Съединените щати към такива системи отразява по-широки тенденции, наблюдавани в последните конфликти, включително войната в Украйна, където мобилността и оцеляването на артилерията са се превърнали в критични фактори. Системите, които могат да стрелят и да се преместват бързо, са по-добре позиционирани, за да избегнат откриване и отвръщане на огън.