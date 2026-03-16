Ракети "Катюша" са изстреляни към посолството на САЩ в Багдад

Ракети "Катюша" са изстреляни по американското посолство в столицата на Ирак - Багдад, предаде Ройтерс, позовавайки се на източници от областта на сигурността, като засега не дава подробности.
Експлозии са чути в района на посолството, казва за Ройтерс очевидец.
От друга страна, Франс прес съобщи, че силни взривове са отекнали в центъра на Багдад, придружени от дим в силно укрепената Зелена зона в центъра на иракската столица.
Според Ройтерс е ударен хотел "Ал Рашид" в Зелената зона, където се намират освен посолството на САЩ и редица дипломатически мисии, както и международни институции и правителствени органи.
Там живеят и високопоставени лидери и политици, отбелязва АФП.
Министерството на вътрешните работи заяви, че няма жертви или щети, след като „снаряд“ е паднал върху сградата.
Улицата пред хотела беше блокирана от голям брой сили за сигурност, като на мястото присъстваха пожарникари и линейки.
В иракската столица Багдад се чу и втори силен взрив, съобщава АФП.