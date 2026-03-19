Защо Япония иска да влезе в американския „Златен купол“?

Далеч от това да е „безгрижен“, Япония е пионер в аерокосмическите технологии – и нейната отбранителна индустриална база може да предложи много на Съединените щати в партньорство.

Очаква се Япония да обяви присъединяването си към инициативата за противоракетна отбрана на Съединените щати „Златен купол“ по-късно тази седмица – развитие, което съвпада със засилващите се регионални заплахи от Китай и Северна Корея.

В четвъртък, по време на среща с президента Доналд Тръмп във Вашингтон, се очаква японският премиер Санае Такаичи да очертае интереса на Токио към партньорство за космическа отбрана със Съединените щати, според Ройтерс. Ходът сигнализира за нарастващ интерес на Япония към разширяване на сътрудничеството със САЩ по отношение на противоракетната отбрана и технологиите за стратегическа сигурност, пише Харисън Кас, старши автор по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

Инициативата „Златен купол“ е предложена програма за противоракетна отбрана на САЩ, предназначена да засили способността на Америка да открива и прихваща напреднали ракетни заплахи.

Концепцията за противоракетен щит „Златен купол“ над Съединените щати е проста на теория, но сложна на изпълнение. Тя разчита на наземни прехващачи и ракетни батареи Patriot и може да включва повече експериментални компоненти, докато те се разработват. Ключови елементи на инициативата вероятно ще включват разширени мрежи от ракетни прехващачи, усъвършенствани системи за ранно предупреждение, космически сензори и възможности за проследяване, както и потенциално орбитални системи, предназначени за откриване и противодействие на ракетни заплахи.

Програмата – напомняща за нереализираната инициатива на Роналд Рейгън „Междузвездни войни“ през 80-те години на миналия век – отразява съвременните опасения относно нови видове ракетни заплахи, особено хиперзвукови плавучи апарати, които в момента се разработват в Китай и Русия.

Защо Япония иска да се присъедини към Златния купол?

Япония се интересува от Златния купол, защото е изправена пред едни от най-сериозните ракетни заплахи от всяка нация в света. Япония е в непосредствена близост до севернокорейски балистични ракети, които Пхенян тества редовно – последно в понеделник. В същото време Китай е наблизо, като бързо разширява собствения си ракетен арсенал, докато експериментира с оръжия, предназначени да заобикалят традиционните противоракетни отбранителни системи.

Чрез присъединяването си към „Златния купол“, Япония би могла да засили собствената си вътрешна отбрана, особено срещу нововъзникващи хиперзвукови заплахи, като същевременно допринесе за по-широка съюзническа мрежа за противоракетна отбрана.

Япония не се присъединява към програмата само, за да се възползва от Съединените щати. Всъщност Токио е ключов пионер в аерокосмическите технологии и би могло да направи значителен принос към програмата.

Едно от предимствата на японското участие може да бъде подпомагането на Съединените щати да подобрят капацитета си за производство на ракети – решаващо в момент, когато САЩ намаляват запасите си от ключови боеприпаси поради множество конфликти и ангажименти за сигурност по света. Пентагонът вече е настоявал отбранителните контрагенти да увеличат темпото на производство на прехващачи, ракети и други критични боеприпаси, но индустриалните ограничения на Америка ще ограничат производството, което прави производствения капацитет на Япония привлекателен актив за ускоряване и поддържане на инициативата „Златният купол“.

Америка все повече разглежда Япония като ценен партньор в разширяването на западната отбранителна индустриална база. Например, Япония наскоро изнесе ракети-прехващачи „Пейтриът“, произведени по лиценз, за ​​Съединените щати, което отбелязва голяма промяна от дългогодишните ограничения на Токио за износ на смъртоносно военно оборудване.

Въпреки че подробности за участието на Япония не са уточнени, перспективата за японско участие сигнализира, че противоракетната отбрана се превръща в споделен стратегически приоритет сред съюзниците на САЩ. И тъй като западните ракетни запаси се изчерпват, партньорствата с технологично напреднали съюзници като Япония ще стават все по-важни за поддържане на възпирането.