"Свобода" на премиера Роберт Голоб е първа на изборите в Словения

Управляващото движение "Свобода" на премиера Роберт Голоб печели парламентарните избори в Словения, предаде сочат данни от екзитпол на института Mediana, поръчан от TV Slovenija и POP TV, предаде БГНЕС.

Според прогнозните резултати партията получава 29,9% от гласовете и около 30 места в 90-местния парламент.

На второ място се нарежда опозиционната Словенска демократическа партия (СДС) на Янез Янша с 27,5% с приблизително 27 мандата.

Екзитполът показва още, че в новия парламент, освен досегашните политически сили, ще влезе и партията Resni.ca на Зоран Стеванович.

Окончателното разпределение на местата ще зависи от резултатите на останалите партии и от възможните коалиции, които ще определят бъдещото правителство на страната.