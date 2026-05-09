Нова версия за гибелта на Ботев: Убит ли е от Никола Обретенов?

Отбелязваме 150 години от смъртта на революционера и поет Христо Ботев. Изследователят Иван Тренев представи версия за гибелта му, която според него не е нова, а е "публична тайна" сред историци и общественици.

"Не е нова версия, тя е публична тайна от страна на историци и общественици. Дължим истината на Ботев и на всички българи днес. Тя ни прави свободни", каза той в съботното издание на "България сутрин".

Тренев съобщи пред Bulgaria ON AIR, че заедно с криминалиста Иван Савов са направили балистична експертиза на терен.

Спорната роля на Никола Обретенов

Изследователят се позова на данните, оставени от Никола Обретенов в последния протокол от 1927 г., публикуван по-късно във вестник "Независимост" в 14 поредни броя. По думите му там има различни противоречия за това как Ботевата чета е преминала през Балкана, както и за позициите на четниците и османските войници.

"По данните, които Никола Обретенов оставя в последния протокол 1927 г., публикуван е по-късно във вестник "Независимост" в 14 поредни броя. Там пише за различни противоречия как дружината на Ботев е преминала терена на Балкана, позициите на дружината са били противоречиви с тези на османските войници. Пред военните експерти Обретенов казва: "Ще ви кажа нещо, но не искам да го записвате - Христо Ботев искаше да изостави четата и само щабът да отиде в Сърбия". Опитва да омаскари Ботев", разказа Тренев.

По думите му най-големите експерти в България по онова време не са били съгласни с версиите на Обретенов. Според Тренев те са смятали, че той е опитвал тенденциозно да развенчае образа на революционера.

"След Васил Левски, Христо Ботев е най-чистият и най-безкомпромисен в името на истината българин", подчерта изследователят.

"Няма доказателства в османските документи"

Тренев изтъкна, че вече 150 години българите не знаят къде са мощите на Христо Ботев.

Според него няма нито едно доказателство в османските документи, включително в архивите на Република Турция, че войводата е бил убит от черкезин или османлия. Той припомни, че е била обявена голяма награда за главата на Ботев.

"Няма нито едно доказателство от османските документи, включително в архивите на Република Турция, да е убит войводата от черкезин или османлия. Обявена е била голяма награда за главата на Ботев. В последната част от битката на 20 май цялата дружина на черкезите и османците се спускат в околните села, дружината е била без никаква атака от страна на османците", сподели още събеседникът.

Тренев е категоричен, че Христо Ботев е убит от Никола Обретенов, син на Тонка Обретенова, като настоя, че са сигурни "на 1000%".

Версията за изповедта

"Не мога да кажа, че Никола Обретенов е герой, навсякъде участва някак пасивно. Той е свидетел и на съмнителната смърт на Ангел Кънчев. Греков, приятелят на Ботев казва, че Обретенов е имал опит с убийствата. Изповедникът на Обретенов е митрополит Михаил Доростолски. Изповядва го малко преди Обретенов да умре. Оказва се, че е роднина на Ботев и не може да пази тази изповед. Пада му се братовчед. В къщата на екзарх Йосиф Михаил Доростолски казва, че Обретенов му се е изповядал, че е убил Христо Ботев защото е разбрал за некадърността на подготовката на въстанието от страна на Врачанския комитет. Убили са го и заради останалата част от парите, които той е имал в себе си и в касата на дружината", разказа Тренев.