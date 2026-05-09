Емил Дечев: До октомври трябва да има нов ВСС и нов главен прокурор

Бившият служебен министър Емил Дечев заяви, че очаква най-късно до октомври да бъде избран нов състав на Висшия съдебен съвет, който впоследствие да избере и нов главен прокурор. Това коментира той пред БНТ, ден след като предаде поста си на Иван Демерджиев.

"Най-късно до октомври трябва да бъде избран нов ВСС, който да избере нов главен прокурор. Новият главен прокурор трябва да започне промени в прокуратурата и да се подмени голяма част от ръководството на българската прокуратура, за да се внесат закъснели обвинителни актове и отговорните лица да си понесат последствията. Обществото го очаква", коментира Дечев.

Той съобщи още, че вече е подал молба до Висшия съдебен съвет да бъде възстановен на работа в Софийския градски съд, където е работил преди да стане служебен министър.

Призив ВСС да се въздържа от назначения

Според Дечев с оглед на спорните решения през последните години настоящият ВСС трябва да се въздържа поне от назначаването на ръководители на съдилища.

"Според мен ВСС, с оглед всичко, което се случи през изминалите години и много от спорните решения, които са взимани от членовете на този Висш съдебен съвет, е добре да се въздържат от назначаването поне на ръководители на съдилища. Що се отнася до останалите колеги, които се преместват или се повишават, за да не се блокира работата, нека се даде възможност ВСС да се произнася", каза той.

Притеснения за новия правосъден министър

Бившият вътрешен министър коментира и назначенията в кабинета "Радев". Докато на своя наследник Иван Демерджиев пожела успех, Дечев призна, че има притеснения относно новия правосъден министър Николай Найденов.

"За мен беше изненада името на новия правосъден министър, защото това за мен е непознато име. Но нека да му дадем шанс и време, но убеден съм, че няма да има много време и че обществото ще следи всяка негова стъпка. Пак казвам, притеснително е, че този човек никога не се е изказвал относно проблемите в съдебната система", заяви Дечев.

Той отново подчерта, че всички сигнали за купуване на гласове по време на изборите са били предадени на прокуратурата, а съдът е този, който трябва да реши дали има извършени престъпления.

"Всички, които се интересуват от това, което се случи през последните два месеца, видяха, че не беше лесно, имаше много предизвикателства, много трудности и ние не се огънахме. Ние бяхме нещо, което обърка познати схеми на статуквото", каза бившият министър.

"В крайна сметка аз давам на обществото едни сигнали за подозрения за извършени престъпления, но последната дума е на съда. Той ще прецени дали тези сигнали са доказани. Разбира се, ако и прокуратурата внесе обвинителни актове", допълни Дечев.

Визи за САЩ и сътрудничество с ФБР

Той благодари за работата на екипа на МВР и на главния секретар Георги Кандев, който според него трябва да запази поста си, ако новото правителство прецени.

Дечев коментира и посещението на двамата в САЩ в края на мандата на служебното правителство. По думите му визитата е била свързана с преговори за отпадане на американските визи и обсъждане на общи обучения между МВР и ФБР.