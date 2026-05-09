Николай Денков: Кабинетът прилича на "миш-маш"

"Всяко правителство започва с надежда - това е кредитът на доверие. Въпросът е колко дълго време може да поддържа тази надежда с конкретните си действия." Това заяви Николай Денков от "Продължаваме промяната" пред bTV.

По отношение на съдебната реформа той предупреди, че най-голямото опасение е да не се стигне до "подмяна на едни зависими лица с други зависими лица".

"Трябва да е сигурно, че ако се появи като кандидат някой, който има "скелети в гардероба", да има достатъчно време и процедурата позволява това да се види и този човек да стане неприемлив", каза Денков.

Според него новите управляващи трябва да спрат да "размиват отговорностите".

"Това, което виждаме в момента, е разтягане във времето на възможността да започнат реално да се разследват хора като Пеевски и Борисов и който и да е друг, който е нарушил закона", посочи той.

"Кабинетът прилича на миш-маш"

Денков заяви, че част от спекулациите са свързани със състава на новото правителство.

"Там има хора, които действително изглеждат странни", каза той, като цитира свой колега, според когото кабинетът "прилича на миш-маш".

По думите му двама министри будят особени въпроси - тези на правосъдието и на земеделието.

"Очаквахме това да бъде професионалист с ясни позиции и да се опита да ги реализира. Когато проследите професионалната биография на правосъдния министър, ще видите, че тя е свързана със Сотир Цацаров", заяви Денков.

"От наша гледна точка тази кандидатура изглежда така - Цацаров завърта кръга и иска да прави правосъдна реформа", добави той.

Според него има два варианта - или министърът ще бъде "маша", управлявана от друг, или има "скрити зависимости".

"Няма начин да омаловажим тази връзка. Надявам се този министър да ме опровергае", каза Денков.

Спор около министъра на земеделието

По думите му другото спорно назначение е това на министъра на земеделието.

"Това, което знаем, е, че той много упорито беше предлаган още в първото правителство на Кирил Петков за земеделски министър и не беше приет, защото защитаваше много активно частните фирми на "Капитан Андреево". Контролът върху този пункт е контрол върху контрабанда - на наркотици, на стоки, на оръжие", заяви Денков.

Той добави, че въпросният кандидат е пречел на опитите контролът на пункта да бъде изваден от частни фирми и върнат към държавни структури.

"Той се опитваше да пречи на усилията ни да бъдат премахнати частните фирми от контрола на входа на "Капитан Андреево" и да бъдат заместени от държавни структури", поясни Денков.