Самолет се удари с превозно средство на летище "Лагуардия" в Ню Йорк

Самолет и превозно средство се удариха на пистата на летище "Лагуардия" в Ню Йорк. По непотвърдени данни има поне двама загинали, съобщават очевидци на инцидента.

Самолетът е на Air Canada Express, който е изпълнявал полет от Монреал.

Всички заминаващи полети бяха спрени. Американската федерална авиационна администрация издаде заповед за спиране на полетите, предупреждавайки, че има „висока" вероятност да я удължи.

Нюйоркската служба за управление при извънредни ситуации призова хората да „очакват отменени полети, затваряния на пътища и задръствания" около летището в квартал Куинс и препоръча използването на алтернативни маршрути.