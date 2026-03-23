Новини Днес | 16

Самолет се удари с превозно средство на летище "Лагуардия" в Ню Йорк

По непотвърдени данни има поне двама загинали

23.03.2026 | 07:39 ч. 5
Снимка: X/@EiaoFaheem

Самолет и превозно средство се удариха на пистата на летище "Лагуардия" в Ню Йорк. По непотвърдени данни има поне двама загинали, съобщават очевидци на инцидента.

Самолетът е на Air Canada Express, който е изпълнявал полет от Монреал.

Всички заминаващи полети бяха спрени. Американската федерална авиационна администрация издаде заповед за спиране на полетите, предупреждавайки, че има „висока" вероятност да я удължи. 

Нюйоркската служба за управление при извънредни ситуации призова хората да „очакват отменени полети, затваряния на пътища и задръствания" около летището в квартал Куинс и препоръча използването на алтернативни маршрути.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

