Николай Младенов: Планът за разоръжаване на "Хамас" в Газа е подробно описан в ООН

Докато Съединените щати и Израел удариха Иран и докато иранските ответни атаки разтърсиха Близкия изток, Съветът за сигурност на ООН се срещна във вторник, за да обсъди напредъка по плановете за мир в ивицата Газа, които бяха приети през ноември на фона на крехко примирие между Израел и Хамас.

Върховният представител за Газа в Съвета за мир на президента Тръмп, Николай Младенов, заяви, че е създадена преходна палестинска група, която да управлява анклава и подробно описа елементите на рамката за разоръжаване на Хамас и други въоръжени фракции в Газа. Младенов беше намеквал за предложението и преди, припомня The New York Times.

"В момента се водят сериозни дискусии. Планът, за който страните гаранти - Съединените щати, Египет, Турция и Катар - се бяха споразумели, е представен на съответните въоръжени групировки, каза Младенов и направи уточнението, че "принципа на една власт, един закон и едно оръжие“.

Младенов подчерта, че това се отнася за всички въоръжени групировки, като посочи по-специално "Хамас", Палестинския ислямски джихад и техните военни крила и ще изисква от тях да прехвърлят оръжията си на преходен управляващ орган, ръководен от палестинци.

Планът ще включва първо събиране на най-опасните оръжия, отбеляза Младенов и очерта следващата стъпа - наблюдение на спазването им преди всякакво възстановяване, като ще позволи на бойците да се върнат към цивилния живот.

"Хората в Газа искат реконструкция, а реконструкцията изисква извеждане от експлоатация на оръжия“, каза Младенов, наричайки тази връзка "движещата сила“ на рамката.

Дипломатът обаче не предостави времева рамка или състоянието на дискусиите със съответните групи или за евентуално паралелно изтегляне на израелските военни. "Рамката изисква пространство“, каза той, като поиска време и гъвкавост.