Земетресение 5,8 по Рихтер удари Монголия

Земетресение с магнитуд 5,8 е регистрирано днес в Монголия, съобщава Ройтерс, позовавайки се на Германския изследователски център по геонауки (GFZ).

Трусът е бил на дълбочина от 10 километра.

Земетресение с магнитуд 5,8 беше регистрирано в района на гръцкия остров Крит на 24 април, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център.

Трус с магнитуд 4,3 беше регистриран на 22 април в района на градчето Патнос в източния турски окръг Агръ, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 13,43 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.