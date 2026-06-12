Разберете повече за новото секси гадже на Килиан Мбапе

Световното първенство по футбол започна!

Една от най-големите звезди, на чийто талант ще се наслаждаваме на Мондиала, е Килиан Мбапе. Звездата на „Реал Мадрид“ ще поведе националния отбор на Франция само с една цел – победа.

Как се подготвя Мбапе извън терена и какво му дава сили да бъде един от най-резултатните играчи в съвременния футбол?

Отговорът е само един – любовта! 27-годишният голмайстор събира сили в прегръдките на своята нова приятелка – Естер Експозито.

Красавицата събира погледите на всяко едно светско събитие, а последното бе преди броени дни.

Приятелката на Килиан Мбапе, Естер Експозито, се превръща в централна фигура в спортните новини в навечерието на Световното първенство по футбол 2026, след като се появи с впечатляваща златна рокля на едно от най-обсъжданите събития в Кан.

Макар вниманието да е насочено основно към футболните звезди, паралелният интерес към личния им живот и техните партньори отново излиза на преден план.

Испанската актриса и модел привлече погледите с визия, която бързо се превърна в тема за обсъждане в социалните мрежи. Златната ѝ рокля беше възприета като част от по-широката тенденция, при която световноизвестни личности комбинират кинофестивалите и модните събития с присъствието си в спортния лайфстайл на новинарските заглавия.

През това време гаджето на Естер – Килиан Мбапе, звездата на „Реал Мадрид“ и капитан на националния отбор на Франция, се подготвя за ключовия футболен сезон и Световното първенство по футбол 2026. Именно този контраст между интензивната спортна подготовка и бляскавия светски живот на неговата партньорка създава още по-силен интерес около двойката.

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Източник: Tialoto.bg