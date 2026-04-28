Защо американските военни ремонтират две военни бази в Кипър

Войната в Иран подчерта важността на едно място, което преди това беше пренебрегвано от американските въоръжени сили. Кипър, малката островна държава в източното Средиземноморие, се оказва жизненоважно стратегическо място за бойните операции на САЩ в Близкия изток. И за да улесни засилената подкрепяща роля на острова за военните операции на САЩ, Пентагонът харчи милиони за подобряване на военната му инфраструктура, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу

Средствата от САЩ ще бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата и съоръженията на две кипърски бази - военноморската база "Евангелос Флоракис" и въздушната база "Андреас Папандреу".

Военноморската база "Евангелос Флоракис", най-голямата на острова, ще получи ново хеликоптерно летище, което ще може да приема хеликоптери за тежки товари като CH-47 Chinook. Базата се намира на около 145 мили от Ливан, а новото хеликоптерно летище ще ѝ позволи да приема евакуирани лица, превозени по въздух от близките конфликтни зони.

Военновъздушната база "Андреас Папандреу" ще бъде разширена, за да включва нови съоръжения за настаняване на десетки военни транспортни самолети за тежък товар, които могат да подпомагат военни и хуманитарни мисии в региона.

Точните суми в долари, които Европейското командване на САЩ (EUCOM) ще похарчи за двете съоръжения, все още не са оповестени. Подобренията ще струват поне по няколко милиона долара всяко.

Няма индикации за постоянно присъствие на американски сили на острова, но кипърските сили почти със сигурност биха позволили на американските военни да използват двете бази в случай на извънредна ситуация, което прави подобренията в състоянието им въпрос на национална сигурност за САЩ.

В допълнение към двете кипърски бази, на острова се намира и въздушната база RAF Akrotiri, управлявана от Обединеното кралство - реликва от колониалното минало на острова.

RAF Akrotiri е една от най-важните военни бази в източното Средиземноморие и Близкия Изток, осигуряваща изтребители, безпилотни летателни системи, въздушни танкери и самолети за ранно предупреждение за съюзническите сили в региона. Британските въоръжени сили и НАТО са използвали въздушната база за подкрепа на операции в региона, включително както борбата срещу тероризма срещу "Ислямска държава", така и предишни конфликти срещу Иран.

Кипърското правителство обаче запазва правото да одобрява или отхвърля настъпателни операции, провеждани от RAF Akrotiri. В текущия конфликт с Иран, например, на британските въоръжени сили е било позволено да предприемат само отбранителни действия – защита на американски и британски цели в Близкия изток от ирански ракетни и дрон атаки, но не и да провеждат ответни удари на територията на Иран.

Регионалните сили се фокусират върху Кипър от векове

Стратегическото местоположение на Кипър между Средиземноморието и Близкия изток го е превърнало в жизненоважно място в регионалната геополитика в продължение на хилядолетия. Гръцка колония в древността, Кипър е сменял собствениците си десетки пъти през вековете, като персите, римляните, арабите, кръстоносците, византийците и османците са претендирали за контрол над острова в различни моменти от историята му. В същността си обаче островът е запазил гръцката си идентичност и култура.

През 1925 г., след разпадането на Османската империя и възникването на Турция като демократична държава, Обединеното кралство пое контрола над стратегическия остров. Лондон управляваше Кипър като колония на короната. След това, през 1960 г., успешна партизанска кампания и оттеглянето от империята, започнало в годините след Втората световна война, принудиха Обединеното кралство да даде независимост на Кипър.

Въпреки това вековете на османско управление са довели до появата на значително турско малцинство на острова, в допълнение към гръцкото мнозинство. Древната вражда между гърци и турци най-накрая избухна през 1974 г., когато Турция нахлу на острова, разделяйки го насилствено на две части. Съвременната Република Кипър представлява по същество гръцката част на острова, разположена на юг. Северната част на острова, "Турската република Северна Кипър", е под турска военна окупация и е призната като държава само от Турция. Усилията за обединение на острова през последния половин век са се провалили.

Въпреки вътрешните разделения в едно от най-стратегическите места в Южна Европа, американските въоръжени сили признават значението на Кипър за мира и стабилността в региона и инвестират във военната инфраструктура на острова.