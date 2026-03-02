Гърция даде ход на военна операция в подкрепа на Кипър

Гърция ще изпрати две фрегати и два изтребителя F-16 в Кипър, тъй като опасенията за сигурността около средиземноморския остров нарастват, заяви днес министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини".

„След непровокираните атаки на територията на Кипър, Гърция ще допринесе по всякакъв възможен начин за отбраната на Република Кипър, за да се справи със заплахите и незаконните действия, които се извършват на нейната територия“, каза още Дендиас, като добави, че ще посети Кипър във вторник заедно с генерал Димитриос Хупис, началник на въоръжените сили на Гърция, за срещи с кипърския президент Никос Христодулидис и кипърския министър на отбраната Василис Палмас, по време на които да координират по-добре позицията на двете съюзнически страни.

Днес на обяд говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи в профила си в Екс, че два безпилотни летателни апарата, насочени към британската военновъздушна база в Акротири (Югозападен Кипър), са били неутрализирани в небето над средиземноморския остров. По информация на „Сайпръс мейл“ към момента в населените места в района на военната база Акротири - Трахони, Епископи и Асоматос – са въведени допълнителни мерки за сигурност, а учебният процес в училищата там е преустановен.

По информация на кипърската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс, гражданското летище в град Пафос (Западен Кипър) е било евакуирано днес по обяд, след като подозрителен обект е бил засечен от един от радарите там.

Тази сутрин британската армия съобщи за „предполагаемо нападение с дрон" срещу базата в Акротири, като информацията за инцидента по-късно бе потвърдена и от кипърските власти. След инцидентът кипърският президент Никос Христодулидис заяви: „Искам да бъда ясен: Нашата страна не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция“.

Междувременно председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за Никозия, като заяви в Екс, че въпреки че Република Кипър не е била целта, ЕС стои „колективно, твърдо и недвусмислено“ зад своите страни членки.

Заради ударите по британската база в Акротири "ИзиДжет" и "Луфтханза" отмениха днешните си полети до Кипър

Това съобщи говорител на "Хермес Еърпортс" (Hermes Airports) пред кипърското издание "ин-сайпръс".

Спирането на услугите на "ИзиДжет" включва всички полети, свързващи Обединеното кралство с международните летища в Ларнака и Пафос, отбелязва изданието. Едновременно с това "Луфтханза" спря маршрутите си от Мюнхен, Виена и Цюрих.

Полетите засега са отменени само за понеделник, 2 март, потвърди говорител на "Хермес Еърпортс".

Междувременно Министерството на външните работи на Обединеното кралство актуализира своите насоки за пътуване до Кипър след иранските удари, предупреждавайки британските граждани за повишен риск от регионално напрежение.

"Съществува повишен риск от регионално напрежение. Ескалацията може да доведе до прекъсване на пътуванията и други непредвидени последици. Британските граждани трябва да вземат разумни предпазни мерки", предупреждава се в актуализираните насоки.

Министерството на външните работи на Обединеното кралство твърди, че в Кипър все още съществува риск, като призовава британските граждани да прилагат "разумни предпазни мерки", докато са на територията.

Американското посолство в Кипър призова гражданите да не го посещават

Това съобщи в електронното си издание кипърският в. „Филелефтерос“.

В съобщението на посолството се казва, че гражданите на САЩ, които се намират в Кипър, се призовават да останат бдителни и на сигурно място.

Съобщението на посолството е във връзка с напрежението на острова след удара с дрон срещу британската база Акротири в Кипър тази нощ и установените още два дрона над острова, които бяха неутрализирани.

По разпореждане на британските военни власти и на кипърското министерство на вътрешните работи цивилните жители на базата Акротири се евакуират, съобщи телевизия „Алфа“. Има непотвърдени информации, че евакуация се извършва и в другата британска база на острова – Декелия.