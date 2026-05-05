IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 14

Най-малко 12 миньори са в неизвестност след експлозия на газ в рудник

Въглищната мина е в Централна Колумбия

05.05.2026 | 07:40 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Най-малко 12 миньори са в неизвестност след експлозия във въглищна мина в Централна Колумбия снощи, съобщи регионалното правителство, цитирано от Франс прес.

При експлозията са били “затрупани 15 миньори”, написа в социалната мрежа Екс губернаторът на департамента Кундинамарка Хорхе Емилио Рей, с което бе актуализирана първоначалната информация за 14 затрупани, предава БТА. 

Той уточни, че трима миньори “са успели да излязат сами, а един от тях е транспортиран в медицински център” в Сутатауса, на около 70 км северно от столицата Богота.

Източник от регионалното правителство потвърди пред АФП, че 15 миньори са били в мината по време на експлозията, причинена от “натрупване на газ”, и че трима от тях са били бързо евакуирани. 

В колумбийските мини, особено в нелегалните, често се случват инциденти, отбелязва АФП. 

Губернаторът сподели снимки на спасителните екипи на мястото, отбелязвайки, че те оценяват концентрацията на метан - газът, отговорен за експлозията - преди да започнат издирването на изчезналите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

миньори неизвестност експлозия колумбия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem