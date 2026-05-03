София Андреева спори: Калушев остави завещание за децата, бях свидетел!

Оставил ли е Ивайло Калушев завещание, в което оставя всичко на двете деца, продължава да е тема в обществото. Вчера от "24 часа" съобщиха, че такъв документ няма в нито една кантора.

Малко по-късно майката на Валери, който първи обвинява Ивайло Калушев в сексуален тормоз, заяви в публикация във Facebook, че тя е била свидетел на подготовката на завещанието.

Ето какво още пише тя:

Научавам от в. "24 часа" , че завещанието на Иво не е намерено.

ЗАВЕЩАНИЕТО СЪЩЕСТВУВА !!!

ПРИСЪСТВАХ НА РАЗГОВОР МУЖДУ ИВО И ИВЕЙ ПО ПОВОД НА ТОВА ЗАВЕЩАНИЕ .

КАТО АДВОКАТ ИВЕЙ БЕШЕ АНГАЖИРАН С ВСИЧКИ ПРАВНИ ВЪПРОСИ НА ГРУПАТА.

ИВО ПОПИТА : "Какво е положението със завещанието?" , Ивей отговори : "Оформено е , само трябва да минем през нотариуса."

Много , много странно , че го няма в агенцията по вписванията. Като се има предвид , че свинският парламент съвсем наскоро смени закона за Агенцията по вписванията , ние като граждани ВЕЧЕ НЯМАМЕ ПРАВО :

1. Нямаме право ДА ПОЛУЧИМ SMS когато се изършват сделки с НАШИ имоти. Такъв SMS имахме право да получим по времето на управлението на ППДБ .

Вече нямаме това право.

Това обслужва единствено и само ИМОТНАТА МАФИЯ .

2. НЯМАМЕ ПРАВО КАТО ГРАЖДАНИ ДА ПРАВИМ ПРОВЕРКИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА какво притежават.

Това ОБСЛУЖВА САМО МАФИЯТА и ОЛИГАРСИТЕ.

След като те си играят с тази агенция, притежават я като лична собственост , каква гаранция имаме ние , че от електронните регистри не се заличават документи и имоти ???

3. Иво и Ивей много държаха на законовите положения – противно на пропагандата на държаваната мафия и нейните джудженца. Изключително недалновидно ще да е било двамата Ивайловци да не са се погрижили за вписването на това завещание.

4. Да допуснем , че завещанието е останало нерегистрирано в хижата , ТО ВЕЧЕ Е ИЗЧЕЗНАЛО. САМИ СЕ ДОСЕЩАТЕ ЗАЩО И КАК .

5. Държавата щяла да изкупи обратно хижата от Стела -Димитрова Майсторова ???

Вие ми кажете на каква цена ще купи развалината и после ще я препродаде ? Този имот е бил държавен . БТС го продава на Фидосова , докато тя все още е била във властта. Мнозина хулеха и плюеха по Иво , защо бил заграбил държавен имот . Имотът беше купен от частното лице Фидосова за около 230 000 евро. Сумата беше събирана от близки и приятели. Двамата родители на Иво дадоха пари назаем също. Питайте Фидосова и хората от БТС как са си уредили сделката по между си. На какви законови основания и на какви цени ?

Идва ред на заключението. Аз съм само една смахната , стара сектантка. Кой ли ще ме вземе на сериозно . Все пак , да поразсъждаваме малко :

Мотиви за самоубийство - никакви.

Мотиви за убийство - МНОГО .

Към мотивите за убийството се прибавят вече и мераците на Държавата (да се чуди човек , чия е тази държава) да придобие имота.

Тази хижа за нищо не става, канализацията е абсолютно изгнила . Корпусът опожарен. Честно лице ако я придобие , ще бъде на изключителна загуба. По-лесно е да се разруши и да се построи нова , от колкото да се ремонтира.

Държавата пък , изобщо няма сметка , защото не може да си го позволи.

Хижата може да се закупи без усилие от мафиотските стуктури , свързани със службите. Имат достатъчно ресурси .

Да , хижата е на стратегическо място.

Контролът върху дървената мафия , канала за наркотици и трафикът на имигранти вече ще бъде в техни ръце . Отново ще вършат тъмните си дела необезпокоявани .

Ще кажа нещо , което казах на полицията и тя много фино го подмина .

Съобщението на Иво към майка му. Ако приемем , че той го е писал , а не някой друг.

Преди време имах разговор с Иво . Той сподели , че най -голямата му мечта е Ники да влезе в ритрийт за три години (Сашо още не се беше появил тогава) . Той самият щеше да отговаря за и да пази ритрийта. Това е хилядолетна традиция при будистите. В тибетския будизъм има строги ритрийти. Откъсване от света и прекъсване на комуникация. Практикуващите се отдават на денонощна медитация и четене на свещенни текстове.

За да стане един ученик продължител на определена традиция и да стане учител , се изизсква минимум един такъв ритрийт . В Тибет са правели и правят и 10 годишни такива.

Като се има предвид , че Сашо и Ники бяха подготвяни за учители , съвсем естествено идваше ред за техните ритрийти. Умората от липсата на подкрепа от страна на държавата , заплахите от ДАНС и др. фактори , ще да са стимулът който евентуално ги е подтикнал да вземат окончателно решение за оттегляне в ритрийт.

Дали този ритрийт е бил предвиден в някоя пещера, както класически се е правело в Тибет , или другаде ?

Убийците , очевидно не са били наясно , че Иво се оттегля от светския живот . Тримата Ивей , Дечи и Пламен е трябвало да поддържат ритрийта. Това се изразява в снабдяване с ресурси , ако е необходимо на хората в ритрийта. При такъв курс на събитията , светската дейност на групата щеше да стихне . Тогава щеше да е възможно Иво и двамата тулкувци да имат условия за постигане на Тялото Дъга т.е. просветление , чрез квантов скок и разтваряне на грубото тяло в пространството (което е крайна цел на всеки практикуващ Дзогчен).

Тук още веднъж изпъква несъстоятелността на тезата за самоубийство. При такова дивашко ръзкъсване на телата от куршуми , енергийните канали на тялото биват разрушени. Това води до невъзможност за контрол над енергията и нейното придвижване в необходимата посока.

Необяснимо е за хора посветили цялото си съществуване на стремежа към просветление, с пълен контрол над съзнанието си , пълен контрол над нагона и животинските инстинкти , да отидат и да се гръмнат за кеф на свинската мафия.

Твърдението, че има завещание

За първи път наличието на завещание беше споменато на майката на една от жертвите, Николай Златков.

По думите й няма логика Ивайло Калушев да е убил децата, тъй като той написал завещание, в което оставя всичко на тях.

Но източници на "24 часа" твърдят, че такъв документ обаче не е намерен при нито един нотариус след мащабна проверка - нито нотариално, което се заверява пред свидетели, нито собственоръчно в плик, което също се оставя в кантора и се вписва в регистър.

Според публикацията майката на Ивайло Калушев - Стелияна Майсторова, ще наследи хижа "Петрохан", тъй като синът ѝ няма деца, братя или сестри, а баща му е починал през 2024 г. Нейни ще бъдат и петте дка земя около хижата, купени от сина ѝ в края на 2021 г., къщата в странджанското с. Българи, къща с двор в Дряново, която тя и вторият ѝ съпруг Николай Майсторов даряват на Иво, както и превозни средства.

От Българския туристически съюз искат да откупят хижата и търсят майката на Ивайло Калушев.