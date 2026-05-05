Двама от четиримата, намушкани с нож от жена от Литва, са в реанимация

Пострадалите са със сериозни прободни рани в областта на гърдите

05.05.2026 | 08:50 ч. Обновена: 05.05.2026 | 10:19 ч.
Двама от ранените при атаката с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Те бяха намушкани с нож от жена на 47 г. от Литва.

Става дума за мъж и жена над 80 години със сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница "Света Анна". Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение.

Жената е поддържана в изкуствена кома, за да не изпитва болки, заяви д-р Валентин Власаков - началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение в Многопрофилната болница „Света Анна“ във Варна. 

Жената е с две наранявания, едното от които е животозастрашаващо. По думите на лекаря, от гръдния кош ножът е слязъл до черния дроб и го е повредил. Освен това има и срязани ребра. Със сигурност ножът е бил много голям, допълни Власаков. Той каза още, че другият пациент, настанен в болницата, е мъж на около 50 години. Той има две порезни наранявания. Едното е дълбоко и е засегнат белият дроб. Според д-р Власаков, състоянието на мъжа се подобрява. 

И двамата пострадали са оперирани, допълни Власаков. По думите му, лекарите ще направят всичко възможно, за да не се стигне до усложнения в състоянието им.

Той отправи и призив, който има желание, да дари кръв в подкрепа на двамата пострадали.

47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна вчера.  Нападателката бе задържана от полицията. 

Жената е влязла с нож в магазин за хранителни стоки на улица "Подвис" и започнала да напада. Задържана е от полицията. 

Ранила е общо четирима души. 

По случая е образувано досъдебно производство.

