В Турция ще продават цигари само след представяне на лична карта

Турция е на второ място в света в класацията за най-пушещите страни

05.05.2026 | 08:42 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Турция се готви да въведе система за продажба на тютюневи изделия само след представяне на лична карта, съобщи заместник-министърът на здравеопазването на Турция Шуайип Биринджи, цитиран от сайта „Економим“. 

В речта си на медицински конгрес в турския град Ерзурум доц. д-р Биринджи коментира актуалните тенденции за употребата на тютюневи изделия в Турция, които според него налагат въвеждането на новата система. Мярката цели да ограничи достъпа на непълнолетните до тютюневи изделия и да намали употребата им цялостно. 

Според данните, представени от заместник-министъра, в момента Турция се нарежда на второ място в света (след Индонезия) в класацията за най-пушещите страни, като гражданите ѝ пушат средно по 17 цигари на ден.  

По думите на Биринджи към 2025 г. разходите на турските домакинства за тютюневи изделия възлизат на 15 милиарда турски лири годишно (283,4 милиона евро), а щетите от пожари, причинени от неизгасени фасове, са определени на 4 милиарда турски лири (75 милиона евро).

„Въпреки всички тези негативни аспекти употребата на тютюневи изделия продължава да нараства“, отбеляза Биринджи, като подчерта, че тенденциите показват значителен ръст на употребата на тютюневи изделия сред младежите. По думите му ниските цени на цигарите в Турция също допринасят за негативната тенденция. 
(БТА)

