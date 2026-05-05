Управлението на Тръмп доминира в наградите "Пулицър"

Наградите "Пулицър" бяха присъдени за журналистически материали, свързани с администрацията на Тръмп и нейните политики

Медийното отразяване на администрацията на американския президент Доналд Тръмп доминираше на снощната церемония за раздаване на престижните награди “Пулицър” - годишните призове за журналистика и литература в САЩ, връчвани от Колумбийския университет в Ню Йорк, предаде Франс прес.

“Борим се за обществен дебат и срещу цензурата”, заяви Марджъри Милър - администратор на наградите, преди да обяви победителите, отличени за отразяването им на репресиите на Доналд Тръмп срещу имиграцията и обогатяването на неговите съюзници.

Тя говори за

“ограничения достъп на медиите до Белия дом и Пентагона”,

“свободата на словото под заплахата на улицата” и “милиардите долари за дела, заведени от Доналд Тръмп” срещу редица медийни издания.

Наградата “Пулицър” за журналистика в обществена полза бе присъдена на в. “Вашингтон пост” за статиите му за “хаотичните” опити на американската администрация да реформира федералната администрация и последвалите съкращения на хиляди федерални служители.

Призът за разследваща журналистика бе връчен на “Ню Йорк таймс” и неговата поредица как Тръмп “използва доходоносни възможности, свързани с властта, като по този начин обогатява семейството и съюзниците си“ и по-специално как сътрудниците на президента на САЩ са се възползвали от връзките му с монархиите от Залив, както и от дейността им в сектора на криптовалутите.

Асошиейтед прес получи награда в категорията за международни репортажи

за материалите си, свързани с разрешението от американското правителство компании да купуват технологии за наблюдение от Китай.

В категорията за местна преса в. “Чикаго трибюн” бе отличен за статиите си за операциите на Службата за имиграционен и митнически контрол в града.

Журналистката от “Маями хералд” Джули К. Браун получи награда за специално споменаване за разследванията си между 2017 и 208 г. на сексуалния престъпник Джефри Епстийн, които разкриват как прокурори разпъват чадър над него, когато той е обвинен за първи път за изнасилването на млада жена.