Още един източник потвърди: Путин прекарва все повече дни в бункери

Владимир Путин прекарва повече време в подземни бункери, занимавайки се с подробностите от войната, и все повече се дистанцира от граждански дела, според хора, които познават Путин в Москва, и човек, близък до европейските разузнавателни служби. Това съобщават от Financial Times, потвърждавайки по-ранната информация на CNN, че мерките около руския лидер се затягат все повече.

Изолацията на Путин се е увеличила през последните години, особено след избухването на пандемията от COVID-19. Но от март насам опасенията на Кремъл относно преврат или опит за покушение, особено с дрон, рязко се засилиха, твърди източник, близък до европейското разузнаване.

"Шокът от операцията с дрон "Паяжина" на Украйна все още е там", казва човек, близък до Путин, пред FT.

Миналата година украински дронове атакуваха руски летища отвъд Северния полярен кръг. Опасенията за сигурността били допълнително подхранени от залавянето от САЩ на венецуелския лидер Николас Мадуро през януари, казва втори човек, също близък до руския лидер. В отговор Федералната служба за сигурност (ФСО) допълнително затегна и без това строгите си мерки за сигурност.

Хора в Русия, които познават Путин, казват, че скорошните прекъсвания на интернет в Москва също са свързани, поне отчасти, с мерките за сигурност и защита от дронове на руския президент. Според европейските разузнавателни служби, агенти на ФСО в момента извършват мащабни проверки с помощта на кучешки екипи и са разположени по бреговете на река Москва, готови да реагират в случай на атаки с дронове.

Кремъл не отговори веднага на искане за коментар.

Опасенията за сигурността не се ограничават само до Путин

Според източник, близък до европейското разузнаване, служители по сигурността, по време на среща с президента в края на миналата година, са се обвинявали взаимно за провалите в защитата на висши руски военни служители, включително убийството на генерал-лейтенант Фанил Сарваров - последната от поредица атаки, свързани с Украйна.

Александър Бортников, ръководител на ФСБ, федералната служба за сигурност, обвинил Министерството на отбраната, което, за разлика от други агенции, няма звено, посветено на защитата на високопоставени служители. Виктор Золотов, ръководител на Националната гвардия и бивш бодигард на Путин, отрекъл отговорност, позовавайки се на ограничени ресурси.

Накрая президентът призовал за спокойствие и възложил на Федералната служба за сигурност (ФСО) да осигури защита на десет високопоставени генерали, включително трима заместници на Валери Герасимов, началник на Генералния щаб, който дотогава беше единственият офицер под такава защита.

В същото време Путин се занимава все повече с геополитика, оставяйки вътрешната политика настрана, за да се съсредоточи върху войната

Това твърдят двама близки до него. Руският лидер провеждал ежедневни срещи с военни служители, като се фокусирал върху оперативни детайли, като например имената на малки украински градове, които преминават от едната страна на другата.

За разлика от тях, служители, които не участват във войната, обикновено получават аудиенция само веднъж на няколко седмици или месеца.

"Путин прекарва 70% от времето си в координиране на войната, а останалите 30% се среща с някой като президента на Индонезия или се занимава с икономиката", твърди източник, който го познава, добавяйки, че единственият начин да се получи по-голям достъп е чрез "ескалиране на войната".

Андрей Колесников, политически анализатор в Москва, казва:

"Путин е като новата скулптура на Банкси в Лондон [мъж, носещ знаме, покриващо лицето му], той не иска да вижда или чува. Той само слуша службите за сигурност, които сега управляват всички сфери на живота, и се надява, че хората ще се адаптират към това като към нова нормалност."

Дистанцията на Путин подхранва разочарованието сред руснаците, които са все по-изтощени от войната и са изправени пред все по-сериозни вътрешни проблеми. Според анкети, проведени както от държавни, така и от независими институции, рейтингът на популярност на лидера на Кремъл е паднал до най-ниското си ниво от есента на 2022 г., когато той обяви частично прекратяване на президентските избори. мобилизация, което кара стотици хиляди млади хора да напуснат страната.

Социалните медии са пълни с видеоклипове, в които обикновени руснаци и инфлуенсъри критикуват властите за ограниченията, наложени в интернет, данъците, наложени на малкия бизнес, и клането на животни в Сибир.

Най-известната от тях е Виктория Боня, лайфстайл блогър, базирана в Монако. В 18-минутно видео, адресирано до Путин миналия месец, тя каза, че "хората се страхуват от него". Клипът е събрал над 1,5 милиона гледания. Въпреки че Боня ясно заяви, че не се противопоставя на режима, мащабът на разпространение на видеото принуди Кремъл да признае, че го е гледал.

След речта си Путин говори публично за първи път за ограниченията в интернет, призовавайки служителите да "информират гражданите" правилно и да не се "фокусират изключително върху забраните".

На 27 април Путин направи втората си публична изява тази година, посещавайки училище по художествена гимнастика в родния си град Санкт Петербург. Видео, публикувано от Кремъл, го показва как за кратко разговаря с група момичета, облечени в черни тениски, преди да целуне едно от тях по челото.

Кремъл отдавна използва подобни инсценирани взаимодействия с обикновените хора, за да демонстрира достъпността на Путин.

"Ясен знак, че Путин е притеснен от намаляващата си популярност: той отново започна да целува деца на публично място", отбелязва Фарида Рустамова, основател на независимия бюлетин "Власт" и политически анализатор, визирайки подобни случаи, като например този през 2006 г., когато Путин целуна момче по корема, очевидно в опит да представи президента като по-близък до народа.

Малкото пътувания и срещи на президента досега тази година, в сравнение с поне 17 през 2025 г., са друг знак за по-строги мерки за сигурност и намалено внимание към вътрешните проблеми.

Миналогодишните дейности включваха посещения в Курската област, на границата с Украйна, и във военния щаб, където той се появи в униформа поне пет пъти.

"Разликата между това, което Путин е готов да адресира, и това, което се очаква от него, се разширява", казва Татяна Становая, старши сътрудник в Центъра за Русия и Евразия "Карнеги", добавяйки, че е малко вероятно тази ситуация да се промени скоро. "Изблиците на обществено недоволство ще стават по-чести."