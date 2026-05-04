Страхът на Европа: Прозорецът на възможностите на Путин е сега

Европейските правителства се опасяват, че Владимир Путин ще види това като свой момент за удар.

Служители на Министерството на отбраната и законодатели се опасяват, че Кремъл ще обмисли следващата година или две, докато Доналд Тръмп е все още в Белия дом и ЕС все още не е засилил военния си капацитет, като време за изпитание на ангажимента на Запада към НАТО, според трима политици от ЕС, пряко запознати с дискусиите, интервюирани за тази статия. Докато войната на Русия в Украйна показа границите на мощта на Москва, руският президент отдавна сигнализира за желанието си да завземе повече територия.

"Нещо може да се случи много скоро - има прозорец на възможностите за Русия“, каза Мика Аалтола, финландски член от центристко-дясното крило на комисията по външни работи на Европейския парламент. Той добавя: "САЩ се оттеглят от Европа, трансатлантическите отношения са в разруха, а ЕС все още не е напълно готов да поеме отговорностите сам".

НАТО пред изпитание

Въпреки че служители на отбраната не изключват Путин да започне сухопътна офанзива в страна от НАТО, те казват, че това е малко вероятно, предвид колко е разтегната Русия в борбата срещу Украйна.

Вместо това е много по-вероятно лидерът на Кремъл да направи нещо по-целенасочено или да извърши нахлуване, целящо да създаде неяснота, надявайки се да всее разделение в НАТО относно това дали действието отговаря на прага за задействане на клаузата за взаимна отбрана по член 5 или не, каза Аалтола пред Politico.

Член 5 декларира, че съюзниците трябва да разглеждат въоръжена атака срещу един от тях "като въоръжена атака срещу всички“, но Тръмп нарече НАТО "хартиен тигър“. Републиканецът трябва да напусне поста си през януари 2029 година.

Путин би могъл "да ескалира хоризонтално срещу друг съсед, опитвайки се да избегне унизителни преговори с Украйна“, каза Габриелиус Ландсбергис, бившият външен министър на Литва, който също предупреди за "прозореца на възможностите“ на Путин.

Въпреки че европейските разходи за отбрана са се увеличили рязко след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., пълното въздействие ще отнеме години, за да се усети на място, според Пътната карта на ЕС за отбранителна готовност. Блокът иска да бъде готов да "надеждно възпира противниците си и да реагира на всяка агресия“ до 2030 г., според пътната карта.

"Може да е малко психологическо нещо, което ни плаши, ако Путин смята, че този вид ескалация ни прави по-слаби и ни кара да се чувстваме застрашени и намалява подкрепата за Украйна“, каза Виле Нийнистьо, председател на делегацията на Европейския парламент в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия и бивш министър на правителството във Финландия, която споделя 1340-километрова граница с Русия.

"Русия не е всемогъща, но отчаянието е и опасно", добави Нийнистьо.

Какво прави Тръмп след това?

Полският премиер Доналд Туск заяви в събота, че "най-голямата заплаха за трансатлантическата общност е продължаващото разпадане на нашия съюз“.

Ако Путин следи ангажимента на Тръмп към НАТО, тогава неговите вътрешнополитически предизвикателства ще вземат предвид. Ако републиканците се представят зле на междинните избори през ноември, Тръмп може да се опита да си върне базата, като натисне по-силно срещу своите "черни зверове“ НАТО и Европа и се отдръпне още повече от подкрепата си за Украйна преди президентските избори в САЩ през 2028 г., според високопоставен служител по европейска отбрана.

В петък САЩ обявиха, че ще изтеглят 5000 американски войници от Германия. Тръмп заплаши същото за Италия и Испания.

"Има риск от още по-лош обрат“ в позицията на САЩ към НАТО поради вътрешнополитическия климат, каза високопоставеният служител по отбраната. За да се справи със заплахата, ЕС трябва "да инвестира сериозно и да инвестира заедно“, за да бъде готов да се защити.

И въпреки че Русия е отслабена, като Украйна прониква в отбраната ѝ и нанася удари дълбоко на територията ѝ, жертвите на войските се увеличават, а Киев успява да си върне територията, това само прави Путин по-опасен за Европа в този момент, каза Аалтола, евродепутатът по външни работи.

"Ескалацията на конфликта [в Украйна] към други театри на военните действия може да даде на Русия карта, с която да играе войната изчерпва ресурсите им, така че те търсят изход“, каза Аалтола. И този изход "не са мирни преговори – той разширява конфликта“.

Путин има много меки цели, от които да избира и атака може "да приеме множество различни форми“, като Кремъл е малко вероятно да направи нещо толкова ясно като започване на "нахлуване там, където НАТО е силно, като полската граница“.

Няма единодушие

Европа не е единодушна в оценката си за сериозността на непосредствената руска заплаха. Има известно напрежение между политици от страни като Финландия и Литва, които бият тревога и твърдят, че Европа спешно трябва да засили противоракетната си и отбранителна готовност на фона на забавянето на доставките на оръжия от САЩ поради войната с Иран, и по-предпазливия подход в Естония и самия НАТО, където според официални лица всеки алармизъм е в съответствие с тактиката на Путин.

Но тези, които омаловажават заплахата, рискуват да приспят Европа с фалшиво чувство за сигурност, каза Аалтола. "Това всъщност е най-лошото нещо, което можете да създадете в демократичните страни. Трябва да разпределим ресурси, а ако има фалшиво чувство за сигурност, тогава ресурси не се разпределят за отбрана".

Украинският президент Володимир Зеленски намекна в телевизионно интервю, че Русия може би се готви да предприеме ход срещу "една от балтийските страни“. Висши служители в Киев заявиха, че те са мишени заради подкрепата си за Украйна.

"Руснаците изпращат сигнал“, защото обвиниха балтийските страни, че са позволили на украински дронове да използват въздушното им пространство, каза пред репортери украинският външен министър Андрий Сибига.

Политиците в балтийските страни се опитаха да омаловажат тази заплаха. Длъжностни лица в НАТО са също толкова скептични.

"Русия е много заета в Украйна“, каза естонският президент Алар Карис и добави: "Не мисля, че има достатъчно капацитет, за да се опита“ да води война и срещу балтийските страни.

Този аргумент беше повторен от висшия дипломат на НАТО и трима висши европейски служители по отбраната.

"Смятам го за много малко вероятно“, каза висшият дипломат от НАТО. "Суицидната тенденция на Путин има своите граници – особено когато няма очевидна и непосредствена печалба".

"Ясно е, че Русия се вижда в дългосрочна конфронтация със Запада“, каза втори висш европейски служител по отбраната. "Въпреки това, в момента поддържаме оценката си, че няма краткосрочна военна заплаха за НАТО поради ангажимента на Русия в Украйна. Това не означава, че не трябва да останем бдителни, тъй като Русия може да обърка нашето единство и решителност".

"Битката на два фронта е много, много рискована стратегия“ за Путин, каза третият висш служител по отбраната, особено след като Европа "напредва силно“ в изграждането на собствената си отбрана.

Но Европа не може да изключи нищо.