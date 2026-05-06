Тръмп за Тед Търнър: Един от великите в историята на телевизията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отдаде почит на Тед Търнър след смъртта му, като нарече основателя на CNN "един от великите в историята на телевизията".
"Тед Търнър, един от най-великите за всички времена, току-що почина", написа Тръмп в платформата си Truth Social.
"Един от великите в историята на телевизията и мой приятел. Винаги, когато имах нужда от него, той беше насреща, винаги готов да се бори за добра кауза!".
