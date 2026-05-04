Българите са най-неудовлетворени от живота в ЕС

Жителите на Словения се нареждат на второ място в ЕС по общо удовлетворение от живота, съобщи днес словенската статистическа служба (SURS). Същевременно най-ниска удовлетвореност от живота (сред страните-членки на ЕС) е отчетена в България.

Анализът е публикуван по повод Деня на Европа - 9 май, който отбелязва приемането на Декларацията на Шуман през 1950 г., поставила основите на ЕС.

Словенците над 16-годишна възраст оценяват удовлетвореността си от живота със среден резултат 7,7 по скала от 0 до 10, което е вторият най-висок показател. Същото ниво на удовлетвореност изразяват и гражданите на Румъния, докато на първо място са финландците с резултат 7,8.

Равнището на заетост във възрастовата група 20-64 години в Словения е достигнало 78,3% през миналата година, което е с 2,1 процентни пункта над средното за ЕС, съобщи словенската обществена телевизия. Най-висока заетост е регистрирана в Малта (83,6%), а най-ниска - в Италия (67,6%).

Брутният вътрешен продукт на глава от населението в Словения през миналата година е бил 33 060 евро, което е под средното за ЕС от 41 600 евро. Страната се намира приблизително в средата на класацията - 14 държави членки имат по-висок показател, а 12 - по-нисък.

БВП на Люксембург е четири пъти по-висок от този на Словения, докато в другия край е България, където показателят е два пъти по-нисък.

Словения е сред водещите държави в ЕС по нисък дял на населението, изложено на риск от социално изключване. Най-нисък е той в Чехия (11,3%), а Словения е на второ място с 14,4%. Най-висок дял от социално уязвими хора отново е отчетен в България - 30,3%.

Словения става член на Европейския съюз на 1 май 2004 г. В началото на миналата година в 27-те държави членки са живели над 450 милиона души, от които 2 130 850 са в Словения, или около 0,5% от населението на ЕС.