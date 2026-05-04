Скандал във Варна: Отказаха автобусен билет на украинка заради националстта ѝ

Скандал заради билет провокира бурни реакции във Варна. Украинска гражданка твърди, че ѝ е бил отказан автобусен билет за междуградско пътуване заради нейната националност. От автогарата във Варна са започнали незабавна проверка, а служителката на касата категорично отрича. Сезирана е комисията по дискриминация.

Всичко започва пред едно от гишетата на автогарата във Варна. Анна Соколенко иска да закупи билет от Варна до Силистра.

"Дойдох и просто поисках да си купя билет, но служителката ми каза, че няма свободни. След това я помолих да ми даде за друг час, но тя отново отказа. Каза ми - щом си украинка - няма билети", разказва тя пред NOVA.

Тогава жената се обажда в полицията. "След няколко минути дойде полицай, който се намеси и билетът ми беше уреден", допълва Анна.

В този ден касиерка е била Пламенка Димитрова, която е категорична, че версията на Анна не отговаря на истината. "Поиска да си върне билета. Изнамерихме го, върнах ѝ парите. Казах ѝ, че за датата, която иска - няма. Тя се развика", разказва жената. Тя е категорична, че дискриминация няма.

Случаят провокира реакцията на неправителствени организации, които бяха категорични: "Ще предприемем действия конкретни лично към тази жена, която си е позволила да наруши закона за дискриминацията в България. Позволила си е да дискриминира на етническа основа", заяви Татяна Кристи от Фондация "Открито сърце". Именно тя разгласи случая с публикация във Facebook.

От автогарата веднага са назначили вътрешна проверка, но на този етап са твърдо убедени, че служителката няма вина за отказания билет. Управителят на автогарата Димитър Атанасов заяви, че всички гледни точки ще бъдат проверени. "Тогава са били празници, когато е доста натоварено. Не е била само тя единствената, която не е могла да си вземе билет - сигурен съм", допълни още той.

Комисията по дискриминация вече е сезирана по случая.

Публикации онлайн показват, че Пламенка Димитрова наистина има анти-украински възгледи.