Тръмп с ултиматум към Иран: Мир или още по-интензивни бомбардировки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постави ултиматум на Иран да приеме споразумение за прекратяване на войната или да се изправи пред нови, още по-интензивни американски бомбардировки. Това е поредният рязък завой в политиката му.

"Ако приемем, че Иран се съгласи да даде това, което е било договорено, а това може би е голямо допускане, вече легендарната операция "Епична ярост" ще приключи", написа Тръмп в платформата си Truth Social, използвайки американското име на кампанията срещу Иран.

"Ако не се съгласят, бомбардировките започват и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност от преди", добави той.

Публикацията на Тръмп дойде, след като американското издание "Аксиос" съобщи, че Вашингтон и Техеран са близо до споразумение по меморандум от една страница. Той трябва да сложи край на войната и да очертае рамка за по-подробни преговори по ядрената програма.

Късно във вторник Тръмп обяви пауза в американската военна операция за превеждане на блокирани търговски кораби през Ормузкия проток. Операцията беше спряна само ден след началото ѝ заради възможността да бъде постигната сделка за прекратяване на войната.

Американският президент заяви, че блокадата на иранските пристанища ще остане в сила, докато Техеран продължава да държи затворен ключовия търговски маршрут. Това разтърси пазарите и доведе до скок в цените на горивата.

"Проект Свобода"

"Проект Свобода" на Тръмп започна на 4 май. Негова цел беше да помогне на корабите да напуснат Ормузкия проток - тесния коридор към Персийския залив, над който Иран установи контрол в отговор на атаките срещу него.

Американският президент обаче написа в Truth Social, че сега го преустановява след искане от посредника Пакистан и други страни. Той каза, че "е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение" с Техеран.

"Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, "Проект Свобода" ще бъде преустановен за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано", заяви Тръмп.

Вашингтон поддържа блокада на иранските пристанища в опит да окаже натиск върху Иран да сключи споразумение за прекратяване на войната, която САЩ и Израел започнаха на 28 февруари.