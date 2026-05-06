Сръбски монах бере душа, скочи от линейка в движение

Той е настанен е за лечение в Солун

06.05.2026 | 19:25 ч. Обновена: 06.05.2026 | 19:26 ч. 6
Снимка: БГНЕС

48-годишен сръбски монах е в интензивно отделение, след като скоч линейка в движение в Северна Гърция.

Инцидентът е станал, докато мъжът е бил транспортиран от Урануполи към Полигирос. Преди това се почувствал зле, като симптомите му насочвали към сърдечен проблем.

Разследващите смятат, че по време на пътуването монахът може да е разкопчал предпазния си колан, преди да скочи от линейката. Точните обстоятелства около случая все още се изясняват.

Първоначално той е бил откаран в Общата болница на Халкидики в Полигирос. По-късно е прехвърлен за допълнително лечение в болница "Ипократио" в Солун, където е интубиран.

Двама служители на спешната помощ бяха временно задържани по подозрение за причиняване на телесна повреда по непредпазливост.

