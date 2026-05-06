Поредното завръщане: Над 120 хил. автомобила се прибират в София

След края на поредицата почивни дни, в които някои служители успяха да слеят от 1 до 6 май включително, започна голямото прибиране в столицата. Тази вечер се очаква засилено движение към София и около 120 хил. превозни средства, част от които са излезли преди почивните дни около 1 май. Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове до 21:00 ч.

Във връзка с очаквания интензивен трафик временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления на АМ "Тракия", по АМ "Хемус" - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ "Струма" и по път I-1 в отсечката от п. в. "Симитли" (376-ти км) до п. в. "Кресна" на АМ "Струма" (402-ри км). Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. В следващите дни остава ограничено движението в платното за София в участъка от АМ "Струма" между 97-и и 104-и км.

Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, ще преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-и км по път I-1 София - Кулата до п. в. "Благоевград юг". Причина за ограничението е свличането на земна маса при 103-и км на АМ "Струма" поради преовлажняването на откоса. Веднага след свличането на земната маса експерти от Областно пътно управление Благоевград и геолози извършиха оглед. До изпълнение на необходимите дейности и осигуряване безопасността на движение остава ограничено движението в платното за София в участъка от АМ "Струма" между 97-и и 104-и км.

Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ "Струма" е без ограничения. По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.