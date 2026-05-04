Русия заплаши: Ако ни атакувате на 9 май, изпепеляваме Киев

Русия предупреди, че ще нанесе "масиран ответен удар по центъра на Киев", ако Украйна се опита да провали честванията по случай Деня на победата - 9 май.

Малко по-рано бе обявено, че президентът Владимир Путин е взел решение за едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май по случай празника, отбелязващ победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война.

"Ако киевският режим се опита да осъществи престъпните си планове за провал на честването на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, въоръжените сили на Руската федерация ще нанесат масиран ответен ракетен удар по центъра на Киев", се казва в изявление, публикувано тази вечер от Министерството на отбраната на Руската федерация.

В същото време ведомството изрази очакване украинската страна също да спазва прекратяването на огъня.

Цивилните жители на Киев и служителите на чуждестранните дипломатически мисии в украинската столица са предупредени за необходимостта да напуснат своевременно града в случай на руски "ответен удар".

Украинският президент Володимир Зеленски обаче каза, че идеята за прекратяване на огъня "не е сериозна".

Киев за момента не е получил официално предложение от Москва, подчерта той, цитиран от БТА.

Зеленски отбеляза, че Русия продължава да атакува Украйна, убивайки цивилни.

По-рано днес украинският министър на външните работи Андрий Сибига отхвърли руската инициатива като "поредната манипулация".

Според Киев идеята на Москва е да може традиционният парад в Москва по случай Деня на победата да може да премине спокойно без заплаха от украински въздушни атаки.