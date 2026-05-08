Деми Ловато проговори открито за брака си

Деми Ловато явно много се наслаждава на брака си с Джутс. 33-годишната певица заяви, че той е пълен със смях и радост.

Двамата ще отпразнуват първата годишнина от брака си през май - сватбата им беше през май 2025 г. Звездата казва, че е по-щастлива от всякога.

"Толкова се забавлявам. Ние сме смеем нон-стоп. Ние стоим до късно и плачем от смях толкова много и ние просто се забавляваме толкова много заедно. Не бих казала, че се усеща като работа, нали знаете, усеща се просто като обично, подкрепящо партньорство, което ми носи толкова много радост... Няма как да съм по-щастлива.", коментира Деми пред списание "Heat".

