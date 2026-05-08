Бойко Найденов: Съдебната реформа вече е възможна

Николай Найденов е министър на правосъдието в кабинета на Румен Радев. Той е на 51 години и е експерт с над 20-годишен стратегически опит в управлението на държавни институции, социални реформи и международно право.

Найденов е бил главен секретар на Комисията за противодействие на корупцията - КПКОНПИ, главен секретар на Висшия съдебен съвет - ВСС, както и началник на отдел в администрацията на Министерския съвет.

"За първи път в последните 20 години една политическа партия има възможността да изработи тази съдебна реформа и да я проведе, без да е зависима от останалите политически партии. ВСС и инспекторатът към ВСС са двете организации, които контролират съдебната власт, която е изключителна важна. И двете са с почти 3 години изтекъл мандат. Ръководителите на най-важните ведомства в съдебната власт са с изтекли мандати. Европейският съд неколкократно ни каза, че така не може да бъде", заяви бившият директор на Националното следствие и бивш заместник-главен прокурор Бойко Найденов в "Денят ON AIR".

"Системата е затънала до шия в блатото"

Бойко Найденов припомни, че скандалите в правосъдната система не са един или два, а проблемите според него се трупат от години.

"Има и ежедневни сигнали, които не се решават. В момента инспекторатът не може да наказва магистрати - един магистрат може нищо да не върши, но той си получава заплатата и няма как да бъде наказан. Ако получи наказание, той ще го обжалва в Административния съд и ще падне. ВВС належащо трябва да реши натрупаните в продължение на години проблеми, да реорганизира работата на съдилища и прокуратури, да проведе проверки и разследвания за огромните скандали, които станаха ясни", допълни Найденов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му ще бъдат необходими и нови ръководители в системата.

"Ще трябва да се види кой какво е правил в годините назад, защото правосъдната система е затънала до шия в блатото. Общественото доверие на прокуратурата е не повече от 4-5%. Прокуратурата е тази, която трябва да защитава правата на хората и да защита държавата. Много магистрати започнаха да работят не по изискването на закона, а с някакво убеждение, че всичко може да им размине, щом ВСС е на тяхна страна. Обърнете внимание на последните двама и.ф. главни прокурори - всеки от тях мислеше, че е вечен и никой никога няма да му потърси сметка", подчерта бившият заместник-главен прокурор.

Главният прокурор и политическото влияние

Според Бойко Найденов изкушението политическите сили да имат "свой" главен прокурор е голямо, но работещият ВСС е по-важен за системата.

"Изкушението да имаш свой главен прокурор е голямо. Но е по-добре да има истински и работещ ВСС с професионалисти, които да знаят какво вършат, за да могат да го свършат. Главният прокурор е твърде силна фигура и винаги би могъл да оказва влияние, дори върху политическия живот. Това е необходимо да се премахне, защото той не е избран от хората с избори. Този наш главен прокурор е остатък от миналото и се надявам, че с това мнозинство би могло да се променят нещата", поясни той.

Бойко Найденов призна, че не познава новия министър на правосъдието.

"Напълно непознато ми е името - може това да е положително, да е човек, откъснат от всички зависимости", коментира гостът.

Казусите "Осемте джуджета" и Мартин Божанов-Нотариуса

"Демократична България" предлага парламентът да се занимае с "Осемте джуджета" и Мартин Божанов-Нотариуса.

Според Бойко Найденов комисиите могат да съберат материали, но в подобни случаи най-важното е да се провери как са водени разследванията.

"Комисиите могат да съберат материали. В тези казуси има данни за извършени престъпления и за мен е много по-адекватно да се проучи как са водени тези разследвания, да се види дали някой не ги е спирал и защо ги е спирал. Ако има извършени престъпления, само прокуратурата е тази, която може да повдигне обвинения и да ги представи в съда, а съдът да се произнесе дали някой е виновен. Важни са първите крачки, защото процедурата е тромава", добави Бойко Найденов.