Трети британец и испанка вероятно са заразени с хантавирус

Очаква се заразеният кораб да акостира на Канарските острови на 10 май

08.05.2026 | 20:52 ч.
Снимка: Reuters

Нов предполагаем случай на хантавирус на нидерландски круизен кораб

Нов предполагаем случай на хантавирус е регистриран на нидерландски круизен кораб. Лондон съобщи за вероятно заразен британски гражданин, който в момента е изолиран на малък остров в южната част на Атлантическия океан, където плавателният съд е спрял на 15 април.

С признаци на заразата е и 32-годишна жена от испанския град Аликанте. Резултатите от теста й се очакват до 48 часа, пише БНТ. Жената е пътувала в самолет, с който е бил транспортиран заразен пасажер от кораба, починал по-късно в Йоханесбург. Двамата са имали кратък контакт.

Очаква се корабът да акостира на Канарските острови на 10 май. Тогава всички пътници със симптоми на хантавирус ще бъдат репатрирани в страните си, ако не се нуждаят от спешна медицинска помощ.

На борда има граждани на 23 държави.

