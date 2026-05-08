Заложници бяха освободени след нападение срещу банка в Германия ВИДЕО

Нападатели взеха заложници в банков клон в град Зинциг, в западната част на Германия. Първоначално е бил пресрещнат и заплашен шофьорът на брониран автомобил за превоз на пари, който спрял пред офиса.

Полицията започна специална операция и отцепи широк периметър около банката. По-късно органите на реда освободиха двама заложници, но поне един от заподозрените е успял да избяга от мястото.

Заложниците са открити невредими

Инцидентът е започнал около 9:00 ч. местно време, като според полицията в него са участвали "няколко извършители".

В следобедно изявление властите съобщиха, че заложниците, сред които е бил и шофьор на автомобил за доставка на пари, са били освободени невредими от заключено помещение от специалните полицейски части.

По данни на полицията нападателите очевидно са напуснали сградата веднага след като са заключили пленниците в трезора. Органите на реда не уточниха дали извършителите са успели да откраднат пари или ценности.

Районът около банката беше блокиран

По време на операцията районът около клон на Volksbank в центъра на града беше отцепен.

Bild съобщи, че шофьорът на инкасо автомобила е бил нападнат, когато камионът спрял пред банката. На снимки от мястото се виждал син ван, блокиращ улицата пред офиса.

Говорител на полицията обясни, че информацията, която се предоставя публично, е ограничена, за да не попречи на действията на органите на реда.

"Направихме възможното за решаване на ситуацията без пострадали. Бяха предприети операции, съответни на ситуацията, дори и на пръв поглед да не изглежда така. Обикновено не коментираме тактически мерки. Беше изпратен преговарящ екип. Няма опасност за хора извън отцепената зона", коментира говорителят на полицията Юрген Фахингер.