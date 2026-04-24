Макрон излиза от политика, след като изтече президентският му мандат

Не се занимавах с политика преди това и няма да го правя и след това, каза френският президент

24.04.2026 | 08:13 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че повече няма да се занимава с политика, след като изтече президентският му мандат догодина, предаде Франс прес.

"Не се занимавах с политика преди това и няма да го правя и след това", каза Макрон в Никозия. 

Френският лидер е в Кипър за официално посещение, а след това и за неформална европейска среща.

"Винаги съм обичал страната си и винаги съм се интересувал от живота на страната ми", каза още Макрон.
(БТА)

 

