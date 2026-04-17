Всички го напускат: Последните самотни месеци на Макрон в Елисейския дворец

Президентът Еманюел Макрон свика своя съвет по сигурност и само Немо, неговият черен хибриден лабрадор, се появи. Това гласи една от шегите, които циркулират за тежкото положение на един неудачник-държавен глава, докато той навлиза в последните си 12 месеца в Елисейския дворец.

Френският президент се закле през януари да работи "до последната секунда" от мандата си, но тъй като не може да се кандидатира за трети път, няма управляващо мнозинство и е изключително непопулярен, той е самотна фигура. Служителите се насочват към изхода и повече от дузина претенденти се борят да го наследят.

Атмосфера на края на царуването се е установила в президентството, с ехо от мрачните последни месеци през 2017 г. на Франсоа Оланд, непопулярния предшественик на Макрон. С малко вътрешна власт, президентът се хвърля във външната политика, която все още командва. Миналия петък имаше среща с папата в Рим. Този петък той се опитва да събере международни военноморски усилия за осигуряване на Ормузкия проток.

Марин льо Пен, фигура в националистическата десница, заяви, че й е направило впечатление, че откакто центристката партия на Макрон, "Ренесанс", загуби мнозинството си през 2024 г., президентът е бил изпратен в бункер, "от който говори на света, защото вече не може да говори на французите".

Президентът все още председателства седмичното заседание на кабинета в Елисейския дворец, но го прави с малка власт извън външните и отбранителните въпроси, защото Себастиан Льокорню, лоялен заместник, когото той назначи за министър-председател миналата есен, е заложник на опозиционните партии, които надделяват над неговото дясноцентристко правителство.

Льокорню вече беше принуден да се откаже от забележителната пенсионна реформа на Макрон за втория му мандат, а тази седмица беше унижен от отмяната на законодателството за околната среда и труда.

Задачата на Льокорню от Макрон е просто да гарантира, че екипът му ще оцелее до новите президентски и парламентарни избори следващата пролет. Помощниците на Макрон в Елисейския дворец обаче не чакат. Дузина от тях напуснаха кораба през последните три месеца, насочвайки се към високи позиции в частния и държавния сектор.

Последният, който обяви напускането си, е Еманюел Мулен, генерален секретар на президентството

На поста "дясна ръка" само от 18 месеца, Мулен напуска, за да води кампания за поста управител на Банката на Франция. Жорж-Франсоа Льоклерк, директорът на президентския щаб, също напуска.

Почти никой от "мормоните", прякорът на Макрон за последователите, които той доведе на власт със себе си, когато спечели поста като 39-годишен политически дебютант, не е останал в Елисейския дворец. Оцелелите са повишени, сред които Соазиг дьо Ла Моасониер, фотографката, която стилно е хроникирала годините на Макрон. Сега тя е президентски "съветник по имиджа", пишат от The Times.

Критиците казват, че Макрон плаща цената за управлението на най-секретната и централизирана президентска администрация от създаването на Петата република през 1958 г.

"Елисейската самота на Макрон вече не е стратегически избор", пише Гийом Табард, политически редактор на Le Figaro. "Това е декларация за изтощение. Като иска да решава всичко сам, той в крайна сметка се оказва сам, за да поеме отговорност за всичко."

Съюзниците твърдят, че всички френски президентства се изчерпват през последните си месеци.

"Колкото повече се приближаваме до президентските избори, толкова повече се усеща атмосфера на отпускане, което е съвсем нормално", каза премиерът този месец.

Гаспар Ганцер, който беше съветник на Оланд, каза, че престоят в Елисейския дворец е злато при кандидатстване за работа.

"Все още сме много монархическа страна, така че хората получават нови постове много бързо", каза той пред Le Monde.

Макрон също помага за масовото изселване. През февруари той повиши Катрин Пегар, своя 71-годишна помощничка по културата, която преди е била политически журналист, на поста министър на културата.

Макрон също така е зает да използва президентските си правомощия, за да назначава съюзници на дългосрочни и понякога неуволняеми постове като ръководители на влиятелни държавни институции, включително Банката на Франция, държавния одитор, Конституционния съвет и други органи.

Льо Пен и нейният "Национален фронт" заявиха, че това се равнява на "държавен преврат", целящ да спре партията да упражнява власт, ако тя или Джордан Бардела, президентът на партията, спечелят следващата пролет.

Завръщане на Макрон след няколко години?

Други казват, че Макрон поставя съюзници начело на държавната машина, за да му помогнат да се върне на власт през 2032 г. Конституцията позволява трети президентски мандат, ако не е последователен след първите два.

Девет от десет френски избиратели смятат деветте години на власт на Макрон за провал, според анкета на Odoxa този месец. Много съюзници са убедени, че Макрон, някогашният умен млад съветник на Оланд, е нетърпелив да се завърне през 2032 г., за да "довърши работата".

В края на краищата, той ще бъде само на 54 години през тази година.