Студен въздух понижава температурите утре, на места ще вали

През нощта облачността над страната ще бъде значителна и на много места ще има валежи от дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. В Североизточна България валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад, в Североизточна България – от югоизток. Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, през деня ще се повишава и ще се доближи до средното.

Утре облачността над страната отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи, на повече места в Източна България, където ще бъдат и придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно – в североизточните райони, и ще се усили, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде временно силен. С вятъра ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат, максималните ще бъдат от 14°-16° на места в Западна и Североизточна България до 20°-22° – в Горнотракийската низина, в София – около 14°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от дъжд, в отделни райони – придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°. Температурата на морската вода е между 13° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, с тенденция на отслабване.

Над планините облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде силен и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

В началото на новата седмица ще остане ветровито, с променлива облачност. Само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотрайно.

Във вторник вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне. Над Южна България в следобедните часове ще се развие и купесто-дъждовна облачност и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури ще бъдат около 20°. (НИМХ)